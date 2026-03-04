ABD'de Trump'a İsrail isyanı

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine “America First” ve “sonsuz savaşlara son” vaadiyle dönmüştü. İlk kampanyasından bu yana “rejim değişikliği” ve “ulus inşası” politikalarını eleştiren Trump, Ortadoğu’daki askeri müdahalelerin ABD’ye faydadan çok zarar getirdiğini savunuyordu. Ancak İran’a yönelik “Destansı Öfke Operasyonu” saldırısı, bu söylemle çeliştiği gerekçesiyle kendi tabanında ciddi bir tartışma başlattı. İran operasyonuna yönelik en sert tepkiler, Trump’a en yakın isimlerden geldi. Her ne kadar Washington'da yerleşik yapıyı temsil eden Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Trump'ın İran'a savaş açmasını desteklese de bu kliğin gerçek anlamda ABD Başkanı'nın destekçisi olmadığı biliniyor. İşgalci güç İsrail'in daha önce MAGA hareketini bölmek için geniş çaplı bir kampanya başlattığı da biliniyor. İşte MAGA'nın önde gelen isimlerinin Trump' yönelik tepkileri.

TAAHHÜTLERLE ÖRTÜŞMÜYOR

Uzun yıllardır Trump’a destek veren özel güvenlik şirketi kurucusu Erik Prince, operasyonun “Amerika’nın çıkarına olmadığını” belirterek hayal kırıklığını dile getirdi. Prince, bunun MAGA’nın temel taahhütleriyle bağdaşmadığını savundu.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Benzer şekilde muhafazakâr yorumcu Tucker Carlson önceki gün saldırıları “kesinlikle iğrenç ve kötü” olarak nitelendirdi. ABC News’e konuşan Carlson, bu kararın Trump hareketi içinde “kartları yeniden dağıtacak” kadar sarsıcı olabileceğini söyledi. Carlson’un kısa süre önce Beyaz Saray’ı ziyaret etmiş olması, eleştirilerini daha da dikkat çekici kıldı.

BEYAZ SARAY'DA DA UYARDI

Amerikan New York Times gazetesi, askeri harekata karşı çıkan Cumhuriyetçilerden Tucker Carlson'ın Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran'la savaşa girmesi halinde ABD askeri personeli, enerji fiyatları ve bölgedeki Arap ortakları için ortaya çıkacak riskleri" anlatarak savaşa karşı çıktığını da yazdı. Haberde Carlson'ın, Trump'a, sadece İsrail'in İran'a saldırma isteğinden dolayı ABD'nin bu ülkeye saldırmaması ve "İsrail tarafından köşeye sıkıştırılmaması gerektiğini" söylediği aktarıldı.

ÇELİŞKİLİ MESAJLARA TEPKİ

Sosyal medya fenomeni ve yorumcu Matt Walsh ise yönetimin mesajlarının çelişkili olduğunu savundu. Walsh, savaşın rejim değişikliği olmadığı söylenirken İran rejiminin devrildiğinin ima edilmesini, İran’ın ABD’ye saldırı planı olmadığı belirtilirken aynı zamanda “olabilir” denmesini eleştirdi.

BU BİR İHANET

Aşırı sağ aktivist Nick Fuentes, operasyonu “İsrail için saldırgan bir savaş” olarak tanımlayarak Trump’ın “MAGA ve America First’a ihanet ettiğini” öne sürdü. Fuentes, bu politikayla Cumhuriyetçi Parti’ye oy vermeyeceğini açıkladı.

KAZANAN SİLAH ŞİRKETLERİ

MAGA hareketinin en aktif isimlerinden olan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie de sosyal medya hesabından, Trump yönetiminden gelen "İsrail saldıracağı için savaşa girdik açıklamalarına tepki gösterdi. Massie, "Yönetim, İsrail'in bizi zaten çok sayıda Amerikalının hayatına ve milyarlarca dolarlık zarara mal olan İran savaşına sürüklediğini kabul ediyor. Savaş bitmeden önce, benzin, gıda ve neredeyse her şeyin fiyatı artacak. ABD'de kazanan tek taraf savunma şirketi hissedarları olacak" değerlendirmesi yaptı.

SIFIR SAVAŞ DEMİŞTİK!

Eski Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de X platformunda “Kampanyamızda ‘sıfır savaş’ dedik; bu ne şimdi?” diyerek tepki gösterdi. Greene, “Önce Amerika” anlayışının yeni bir Ortadoğu savaşına girmekle bağdaşmadığını savundu. Ayrıca yorumcular Benny Johnson ve Andrew Tate de kararı eleştiren isimler arasında yer aldı.

NETANYAHU SAVUNUYOR TEPKİSİ

Öte yandan İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikan FoxNews kanalına çıkıp, Trump'ın İran'a saldırı kararını alması da MAGA tabanında tepkiye neden oldu. ABD'yi savaşa sürükleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların bölgede "sonsuz bir savaş" başlatmayacağını savunarak, bu durumun "hayal bile edilemeyecek bir barış dönemini başlatacağını" öne sürdü. Netanyahu'nun açıklamaları, Trump'ın kendine yönelik tepkileri engelleme çabası olarak değerlendirilirken, İsrail Başbakanı'nın ABD politikasını savunması, "Dizginler kimin elinde" sorusuna sebep oldu.

ELEŞTİRİLERE KULAĞINI KAPADI

Trump ise MAGA tabanından gelen tepkiye karşı savaş ilanını İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmaya yönelik “büyük ve gerekli” bir adım olarak savunuyor. Eleştirileri ise MAGA tabanının kendisini sevdiği sözleriyle savuşturmaya çalışıyor. Ancak MAGA hareketi içindeki bu yüksek profilli itirazlar, Trump’ın en sadık destekçi grubunda bir fay hattı oluştuğuna işaret ediyor. "Önce Amerika ile klasik Cumhuriyetçi “sert güç” yanlısı güvenlik yaklaşımı arasındaki gerilim giderek görünür hale geliyor.





İsrail istememiş kendi yapmış

ABD Başkanı Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, "Aslında onları (İsrail'i) ben zorlamış olabilirim. Benim görüşüm, onların (İran'ın) ilk saldırıyı yapacağı yönündeydi. Biz saldırmazsak onlar saldıracaktı, ilk saldırıyı onlar yapacaktı. Bu konuda çok emindim" dedi. Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki haberler hatırlatılarak bunun doğru olup olmadığı yönündeki sorulara "hayır" cevabını verdi. Öte yandan Trump, üslerini ABD'ye kullandırmayan İspanya'ya sert şekilde tepki göstererek bu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesebilecekleri mesajını verdi. ABD Başkanı, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez" ifadesini kullandı.



