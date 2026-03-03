Yeni Şafak
ABD Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için askeri ve charter uçuşlar hazırlıyor

ABD Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için askeri ve charter uçuşlar hazırlıyor

22:383/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, sosyal medya hesabından Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Johnson, "Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için aktif olarak askeri uçaklar ve charter uçuşları temin ediliyor." ifadelerini yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için askeri ve charter uçuşları hazırladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Johnson,
"ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için aktif olarak askeri uçaklar ve charter uçuşları temin ediyor."
ifadesini kullandı.

Yurt dışındaki yaklaşık 3 bin ABD'li ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Johnson, Amerikan vatandaşlarının, ayrılma seçenekleri konusunda yardım almak için Dışişlerinde açılan özel bir numarayı arayabileceklerini kaydetti.



