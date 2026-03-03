Çin’den ABD-İran’a "müzakerelere dönün" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Müzakereler devam ederken gerçekleştirilen ABD’nin İran’a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ihlal etmiştir. İran’ın nükleer konusu eninde sonunda politik ve diplomatik çözüm yoluna geri dönmelidir" ifadeleri kullanıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırıları ile Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin’in ABD’nin İran saldırılarını kınadığını ifade ederek, nükleer konulu müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini söyledi.
Mao Ning, "Müzakereler devam ederken gerçekleştirilen ABD’nin İran’a yönelik saldırıları uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ihlal etmiştir. İran’ın nükleer konusu eninde sonunda politik ve diplomatik çözüm yoluna geri dönmelidir" ifadelerini kullandı. Ning, Pekin yönetiminin İran’ın "nükleer enerjinin barışçıl kullanım hakkına" saygı duyduğunu sözlerine ekledi.