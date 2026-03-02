Rusya: ABD-İran arasındaki durumun saldırganlık noktasına gelmesi hayal kırıklığına uğrattı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'la ilgili duruma değinen Peskov, "ABD ile İran arasında Umman’ın arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde ilerlemenin kaydedildiği yönündeki bilgilere rağmen durumun saldırganlık noktasına gelmesi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Rusya’nın, İran yönetimi ve diğer bölgedeki ülkeler ile sürekli temas halinde olduğuna dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gün içinde İran’la ilgili duruma ilişkin telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

"Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin sürdürülmesinden yanayız"

Peskov, "İran'daki durumun kötüleşmesini dikkate alarak, ABD ile Ukrayna konusunda müzakerelere devam edilmesi mantıklı mı?" sorusuna, "ABD’nin krizin çözüm sürecindeki arabuluculuk girişimlerini takdir ediyoruz ancak her şeyden önce kendimize güveniyor ve çıkarlarımızı savunuyoruz." yanıtını verdi.

Ukrayna krizinin, siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden ve müzakere sürecinin sürdürülmesinden yana olduklarını vurgulayan Peskov, "Rusya, çıkarlarını barışçıl yöntemlerle sağlamaya açık." ifadesini kullandı.

Peskov, devam eden müzakere sürecinin sonuçları hakkında bilgi vermek istemediğine işaret ederek, "Elbette en önemli konu, toprak sorunuyla birlikte (Ukrayna’nın) güvenlik garantileriyle ilgili konu, müzakerelerin gündeminde." dedi.

Sözcü Peskov, ABD ile ekonomik konularla ilgili müzakereleri de sürdürdüklerini kaydetti.



