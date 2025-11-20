Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suudi Arabistan - ABD arasındaki anlaşmalar 575 milyar dolara ulaştı

Suudi Arabistan - ABD arasındaki anlaşmalar 575 milyar dolara ulaştı

11:4220/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında yapılan yatırım anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların toplam değerinin 575 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında yapılan yatırım anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların toplam değerinin 575 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 575 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında yapılan yatırım anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların toplam değerinin 575 milyar dolara ulaştığını bildirdi.


Falih, “ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu sırasında, 267 milyar dolar değerindeki yeni yatırım anlaşmalarıyla, ileri teknoloji ve katma değerli sektörlerdeki ortaklığımızı ve liderliğimizi teyit ettik. Böylece, Suudi Arabistan-ABD ortaklığının toplam değeri 2025 yılında 575 milyar dolara ulaştı. Bu ortaklık, her iki ülkede de büyümeyi ve fırsatları hızlandıran bir iş birliğinin sonucudur” ifadelerini kullandı.





#Suudi Arabistan
#ABD
#Yatırım Forumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro müjdesi için son viraja girildi! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek