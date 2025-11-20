Suudi Arabistan - ABD arasındaki anlaşmalar 575 milyar dolara ulaştı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında yapılan yatırım anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların toplam değerinin 575 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Falih, “ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu sırasında, 267 milyar dolar değerindeki yeni yatırım anlaşmalarıyla, ileri teknoloji ve katma değerli sektörlerdeki ortaklığımızı ve liderliğimizi teyit ettik. Böylece, Suudi Arabistan-ABD ortaklığının toplam değeri 2025 yılında 575 milyar dolara ulaştı. Bu ortaklık, her iki ülkede de büyümeyi ve fırsatları hızlandıran bir iş birliğinin sonucudur” ifadelerini kullandı.