|
Dünya

Suudi Arabistan Kralı uluslararası topluma çağrıda bulundu: Gazze'deki vahşeti durdurun

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud, yaklaşık 5 buçuk aydır terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları altında olan Gazze Şeridi'nde devam eden vahşetin durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

21:34 - 10/03/2024 الأحد
AA
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud
Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud, uluslararası topluma İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde süren “vahşeti” durdurmak için müdahale çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayı münasebetiyle verdiği mesajı Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman ed-Dusiri okudu.

Kral Selman, ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarını ve güvenlik güçlerini kutladı, İsrail işgali ve ablukası ile saldırıları altındaki Filistin topraklarında yaşananlara değindi. Filistin halkının büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemde ramazanı karşılamanın acı verici olduğuna vurgu yapan Kral Selman, şunları kaydetti:

“Uluslararası toplumun, bu vahşi suçları durdurma ve güvenli insani yardım ve yardım koridorları sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.”

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi'nin ramazanın ilk günü olacağı ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


#Gazze Şeridi
#Suudi Arabistan
#İsrail
#Selman bin Abdulaziz
1 ساعة قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Denizli Ramazan imsakiyesi 2024 namaz vakitleri, sahur, iftar, akşam ezan saati