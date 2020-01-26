Suudi Arabistan Libya'daki Rus paralı asker grubu Wagner'i finanse ediyor

Suudi Arabistan'ın Libya'da darbeci Hafter güçlerine destek veren Rus paralı asker grubu Wagner'i desteklediği iddia edildi.
Fransız Le Monde gazetesi, Trablus'a yönelik saldırıda ön cephede savaşan Rus paralı askerlerinin sayısının 300 ile 2000 arasında olduğunu yazdı.
- Türkiye'nin baskılarının ardından Trablus'a yönelik saldırıda Hafter saflarındaki Rus paralı askerler Wagner’lerin cephelerden çekildiği iddia edilmişti.
Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak’tan itibaren ateşkes ilan edilmesi çağrısını taraflara çağrıda bulunmuştu. Moskova'da düzenlenen zirvede Hafter güçleri ateşkese imza atmadan ülkeyi terk etmişti.
WAGNER RUSYA'NIN KARANLIK KOLU
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika'daki askeri ve siyasi varlığını her geçen gün güçlendiriyor.
- Suriye'ye 2015 yılından itibaren askeri destek vermeye başlayan Rusya, bu ülkeye çok sayıda paralı asker gönderdi ve Esed rejiminin ayakta kalmasında büyük rol oynadı.
Rusya'nın hamleleri bu ülke ile sınırlı değil. Venezuela, Zimbabve, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Sudan, Mısır, Yemen, Libya ve Kırım gibi bölgelerdeki çatışmalarda Wagner gibi şirketlerin özel paralı askerleri aktif rol alıyor.