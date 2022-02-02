Suudi Arabistan medyası: Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor

Saffet Özdemir

Türkiye'nin Afrika'daki gücü dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Arap medya kuruluşu Defense Arabia'da Türkiye'nin Afrika'daki etkilerinin analiz edildiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor"

"Orta Doğu bölgesinde ne zaman “askeri diplomasi” denilse hemen yanında Türkiye adını görmek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kuruluşundan bu yana, birbirini izleyen Türk siyasi liderlikleri, stratejik jeopolitik ve jeo-ekonomik öneme sahip alanlarda etki kazanmak veya bu alanlarda etkiyi artırmak için çeşitli askeri ve diplomatik erişim araçlarını etkileme konusunda oldukça yetenekli. Ayrıca, Türkiye'nin askeri diplomasiyi ustaca kullanması, Türkiye'nin müttefiki olduğu NATO'nun özellikle Asya ve Afrika'daki karmaşık çatışma bölgelerindeki hedeflerini gerçekleştirmesine büyük katkı sağlıyor."

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"Altın fırsat"

"Afrika ülkeleri, aynı teçhizatı ABD, Rusya ve hatta Çin'den satın almaya kıyasla Türkiye'den nispeten daha düşük bir maliyetle temin edebilecekleri teknolojik açıdan gelişmiş elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra özellikle Türk İHA'ları ve helikopterleri ile ilgileniyor."

"Afrika'daki en büyük yatırımcı"

"Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı askeri ihracat sadece Sahra altı ülkeleriyle sınırlı kalmayıp, Kuzey Afrika'ya da yayılıyor. Türkiye'deki yabancı yatırımları takip eden "İsviçre-Afrika İş İlişkileri Statüsü 2021" raporuna göre Türkiye, artan askeri nüfuzuna paralel olarak Çin, ABD ve Fransa'dan sonra Afrika'daki en büyük dördüncü ekonomik yatırımcı konumunda. 2020 yılında, Türkiye ile Afrika arasındaki toplam ticaret hacmi, Afrika ile tüm Avrupa kıtası arasındaki 20 milyar ABD doları ticaret hacmine kıyasla 25,3 milyar ABD dolarına ulaştı."

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