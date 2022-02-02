Dünya Suudi Arabistan medyası Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan medyası: Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor

Türkiye son 20 yılda Afrika’da "önemli bir güç olarak yükselmeye" devam ediyor. Bu durum Arap medyasında Türkiye ile Afrika arasında artan stratejik ilişkilere yönelik bir analiz olarak yayımlandı. Yazıda, "İsviçre-Afrika İş İlişkileri Statüsü 2021" raporuna göre Türkiye'nin Afrika'da dördüncü büyük yatırımcı olduğuna yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan medyası: Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor
3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi.

Saffet Özdemir

Türkiye'nin Afrika'daki gücü dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Arap medya kuruluşu Defense Arabia'da Türkiye'nin Afrika'daki etkilerinin analiz edildiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye askeri yeteneklerini ustaca kullanıyor"

"Orta Doğu bölgesinde ne zaman “askeri diplomasi” denilse hemen yanında Türkiye adını görmek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kuruluşundan bu yana, birbirini izleyen Türk siyasi liderlikleri, stratejik jeopolitik ve jeo-ekonomik öneme sahip alanlarda etki kazanmak veya bu alanlarda etkiyi artırmak için çeşitli askeri ve diplomatik erişim araçlarını etkileme konusunda oldukça yetenekli. Ayrıca, Türkiye'nin askeri diplomasiyi ustaca kullanması, Türkiye'nin müttefiki olduğu NATO'nun özellikle Asya ve Afrika'daki karmaşık çatışma bölgelerindeki hedeflerini gerçekleştirmesine büyük katkı sağlıyor."

"Altın fırsat"

"Afrika ülkeleri, aynı teçhizatı ABD, Rusya ve hatta Çin'den satın almaya kıyasla Türkiye'den nispeten daha düşük bir maliyetle temin edebilecekleri teknolojik açıdan gelişmiş elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra özellikle Türk İHA'ları ve helikopterleri ile ilgileniyor."

"Afrika'daki en büyük yatırımcı"

"Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı askeri ihracat sadece Sahra altı ülkeleriyle sınırlı kalmayıp, Kuzey Afrika'ya da yayılıyor. Türkiye'deki yabancı yatırımları takip eden "İsviçre-Afrika İş İlişkileri Statüsü 2021" raporuna göre Türkiye, artan askeri nüfuzuna paralel olarak Çin, ABD ve Fransa'dan sonra Afrika'daki en büyük dördüncü ekonomik yatırımcı konumunda. 2020 yılında, Türkiye ile Afrika arasındaki toplam ticaret hacmi, Afrika ile tüm Avrupa kıtası arasındaki 20 milyar ABD doları ticaret hacmine kıyasla 25,3 milyar ABD dolarına ulaştı."

Fransız medyası: Türkiye yeni bir Afrika gücü
DÜNYA
Fransız medyası: Türkiye yeni bir Afrika gücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Afrika zirvesinde önemli mesajlar verdi: Artık tepeleri değil dağları aşmak istiyoruz

Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
OYNAT 01:07
Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

Buluşmada Çad Cumhuriyeti'nden gelen Afrikalı genç söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Afrikalı genç, 'Afrika'da yaşayanları gönüldaşlarımız ve kader ortağımız olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız, bizlere bambaşka bir bakış açısı kazandırarak, daha adil bir dünyanın ütopik olmadığını göstermiştir. Biz de bu vizyonla, 'Daha adil bir dünya için biz varız' diyoruz. Saygılarımla.' şeklinde konuştu.
Daha beş yaşında

Daha beş yaşında

Pembe motosikletiyle parkurların tozunu attırıyor.
Süpersonik hıza ulaşacak

Süpersonik hıza ulaşacak

Türkiye savaş konseptini değiştiriyor: ​Ramjet için tarih belli oldu.
Nefret söylemini destekliyor

Çelik'ten CHP'li milletvekillerinin Sedef Kabaş ziyaretine tepki: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
Yunan vicdansızlığı

Yunan vicdansızlığı

​Geri itilen dokuz göçmen donarak can verdi

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

​İkinci el otomobil fiyatları için tarih verildi.

Üç aylar başladı

Üç aylar başladı

​İlk kandil perşembe akşamı idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.