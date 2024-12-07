Suveyda'da rejim kovuldu: Dera da tamam gibi

Saldırıların ardından Ürdün-Suriye sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'ndan kaçan rejim unsurları Dera kent merkezine sığındı. Sınır kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti. Muhalifler, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri, Semlin, Sura ve Miseyfre beldeleri, Gariyye Şarkiyye, Karak, Nahte, Cize ve Üm Veled köyleri ve il merkezindeki Dera Beled Mahallesi'ni ele geçirdi. Yerel halk duruma hakim olarak rejim militanlarını Dera merkeze çekilmeye zorladı. Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük ikinci askeri alayı olan ve hava savunma sistemi radarlarının bulunduğu Mika 52. Alayı'nı da ele geçirdi. Bölgedeki silahlı grupların oluşturduğu Güney Cephe Operasyon Odası, Dera'daki rejim üslerinin ele geçirilmesinden sonra başkent Şam'a saldırı başlatacağını ilan etti. Operasyon odası tarafından yapılan açıklamada, "Kuzeyden gelen devrimcilerle buluşma yerimiz Şam'daki Emevi Meydanı" ifadeleri kullanıldı.