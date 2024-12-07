Suveyda'da rejim kovuldu: Dera da tamam gibi

Suriyeli muhalif gruplar, kuzeyden Humus'a ulaşırken ülkenin güneyindeki Dera'da da askeri hareketlilik başladı.
Mart 2011'de Suriye'de rejim karşıtı isyanı başlatan Deralılar, kent çevresindeki rejime ait askeri mevzilere saldırmaya başladı. Bölgenin 2018'de Rusya'nın desteğiyle rejim tarafından ele geçirilmesinin ardından anlaşma yoluna giderek silahlarını gömen Dera'daki muhalifler, rejime karşı "Zincirleri Kırma Operasyonu" adı altında yeni bir saldırı başlattı.
ÜRDÜN SINIRI MUHALİFLERDE
Saldırıların ardından Ürdün-Suriye sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'ndan kaçan rejim unsurları Dera kent merkezine sığındı. Sınır kapısı muhaliflerin kontrolüne geçti. Muhalifler, Busra Harir, Casim, Hirak ve Tafas ilçeleri, Semlin, Sura ve Miseyfre beldeleri, Gariyye Şarkiyye, Karak, Nahte, Cize ve Üm Veled köyleri ve il merkezindeki Dera Beled Mahallesi'ni ele geçirdi. Yerel halk duruma hakim olarak rejim militanlarını Dera merkeze çekilmeye zorladı. Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük ikinci askeri alayı olan ve hava savunma sistemi radarlarının bulunduğu Mika 52. Alayı'nı da ele geçirdi. Bölgedeki silahlı grupların oluşturduğu Güney Cephe Operasyon Odası, Dera'daki rejim üslerinin ele geçirilmesinden sonra başkent Şam'a saldırı başlatacağını ilan etti. Operasyon odası tarafından yapılan açıklamada, "Kuzeyden gelen devrimcilerle buluşma yerimiz Şam'daki Emevi Meydanı" ifadeleri kullanıldı.
Rejimi Suveyda'dan kovdular
Suriye'nin güneyinde Dürzi ağırlıklı nüfusa sahip Suveyda ilindeki silahlı yerel gruplar, Beşşar Esed rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentte yerel grupların temsilcileri ile rejim heyeti arasında görüşme yapıldı. Suveydalı gruplar, görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istedi. Çatışma istemediklerini belirten silahlı gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı. Bu arada, Suveyda Emniyet Müdürlüğü binası, yerel gruplar tarafından kontrol altına alındı. Söz konusu silahlı yerel grupların diğer askeri muhaliflerle doğrudan bir bağı bulunmuyor. Suveyda genelinde halk, bir yılı aşkın süredir rejim karşıtı gösteriler yapıyor. Gösterilerde muhaliflerin "devrim bayrağı" yer alıyor.