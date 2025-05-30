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Tacikistan: İtalya ile yakın işbirliğine hazırız

Tacikistan: İtalya ile yakın işbirliğine hazırız

20:0930/05/2025, Cuma
AA
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya liderler zirvesinde konuştu. Rahman, yaptığı açıklamada ülkesinin karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkesinin karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Rahman, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Birinci Orta Asya-İtalya liderler zirvesinde konuştu.

Orta Asya-İtalya Zirvesi'nin bölge ülkeleri ile İtalya arasındaki yapıcı diyaloğu sürdürme ve işbirliğini genişletme yolunda önemli bir adım olduğunu kaydeden Rahman, taraflar arasında enerji, su kaynakları, sağlık, tarım, bilim ve eğitim alanlarında işbirliğini artırmanın önemli olduğunu ve taraflar arasındaki ilişkilerde ticaret ve ekonomik ilişkilerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

İtalya'nın ihracatta önemli rol üstlenmesi istendi

Rahman, taraflar arasındaki çok taraflı ilişkilerin daha da geliştirilmesi için mevcut potansiyelin tam olarak kullanılması ve bunun için etkili önlemler alınması gerektiğini dile getirirken, Tacikistan'ın hidroelektrik, madencilik ve mineraller, tarım ürünleri, tekstil ve diğer alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Rahman, İtalya'nın iş ve yatırım çevrelerini, yatırım ve ileri teknolojilerini Tacikistan'a çekmeye çağırarak, ülkesinin sanayi ve tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve ihracatında aktif rol üstlenmelerini istedi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman

Orta Asya Yatırım Fonunun oluşturulması önerildi

Rahman ayrıca, bölge ülkelerinin potansiyeli ve pazar ihtiyaçlarını dikkate alarak, İtalya Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ile önde gelen İtalyan şirketlerinin işbirliğinde Orta Asya Yatırım Fonunun oluşturulmasını önerdi.

Bölgesel ulaşım güzergahlarının geliştirilmesine yönelik projelerin uygulanmasının taraflar arasında gelecek vaat eden işbirliği alanlarından olduğunu ifade eden Rahman, ayrıca taraflar arasında ortak eğitim programları, öğrenci değişimleri ve ortak bilimsel araştırmaları da içeren eğitim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Rahman, dünyada hızla değişen durum ve çeşitli bölgelerde devam eden çatışmalara işaret ederek, çağdaş tehditlere karşı mücadelede işbirliğinin arttırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Rahman, Tacikistan'ın karşılıklı menfaatlere dayalı tüm konularda İtalya ile yakın işbirliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.



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