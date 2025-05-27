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Yunan zulmü rotayı İtalya'ya çevirdi

Yunan zulmü rotayı İtalya'ya çevirdi

Canberk Doğan
04:0027/05/2025, Tuesday
G: 27/05/2025, Tuesday
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Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi sürerken, 2024 yılında dikkat çeken bir değişim yaşandı.

Yunanistan’ın insan haklarını ihlal eden sert müdahaleleri nedeniyle sığınmacılar göç rotasını değiştirdi. Göçmenler, Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçiş çabalarını azaltarak daha uzun ve tehlikeli olan İtalya rotasına yönelmeye başladı. 2024 yılında İtalya rotasında gerçekleşen 46 olayda 2.714 düzensiz göçmen ve 95 göçmen kaçakçısı yakalandı. Diğer kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlarda ise 102 göçmen ve 2 kaçakçı daha gözaltına alındı. 2024 yılı boyunca tüm denizlerde gerçekleşen toplam 2.011 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Bu operasyonlarda 55.726 düzensiz göçmen ile 484 göçmen kaçakçısı yakalanarak adli mercilere teslim edildi.




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