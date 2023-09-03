Tacizci Yahudiye suçüstü

Yahudi yerleşimci terörünün Filistinlilere verdiği zarar korkunç boyutlara ulaşırken, önceki gün kan donduran bir hadise yaşandı. İsrail yönetiminin sınır polisi olarak görevlendirdiği Avichai Shorshan, 7 yaşlarında bir çocuğa silah zoruyla işkence yapıp tacizde bulunduğu sırada suçüstü yakalandı. İsrail yerleşim birimi olan Gush Adumim bölgesinde yer alan Han el-Ahmar kasabasında, bölge koordinatörü olan Avichai Shorshan, boş bir tarlada küçük bir çocuğu silah zoruyla alıkoydu. Çocuğun yerinden kalkmaması için namlu doğrulttuğu sırada biri çocuğun hamile annesi olmak üzere 2 Filistinli kadın olay yerine gelerek korkunç anları kayda almaya başladı. Diğer yandan Shorshan’ın 2019 yılında İngiltere Lordlar Kamarası’nda insan hakları hususunda konuşma yaptığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞU SİLAH ZORUYLA ALIKOYDU

Videoya göre çocuğun annesi Shorshan’ın yanına giderek tepki gösterdi. “O daha küçücük bir çocuk, ne yaptığını zannediyorsun” diyen kadın, Shorshan’dan çocuğu bırakmasını istedi. Filistinli kadın, yerde ağlayan çocuğa kalkmasını söyledikten sonra çocuk hareket etmeye çalıştı. Ancak silahlı olan Shorshan çocuğu durdurdu ve bağırarak, “Buraya otur ve hareket etme” dedi.

SUÇÜSTÜ YAPAN FİLİSTİNLİ KADINLAR TUTUKLANDI

Daha sonra kadın çocuğu kaldırmak için elini uzattı ama Shorshan, onu iterek uzaklaştırdı. “Ne yaptığını sanıyorsun o daha bir çocuk. Bana dokunma” diye tepki veren kadına karşı susmasını söyleyen Shorshan çocuğun ayrılmasına müsaade etmedi. Bir süre sonra videyo çeken ve ona eşlik eden iki Filistinli kadın İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Yerel kaynaklar Shorshan’ın videodaki çocuğa işkence uyguladığını, taciz ettiğini ve bunu silah zoruyla yaptığını iddia etti. Ancak yerleşimci terörist hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatılmadı.

YERLEŞİMCİ TERÖRİST LORDLAR KAMARASI’NDA KONUŞTU

İsrail basınından Haaretz’in haberine göre Shorshan, Han el-Ahmar bölgesindeki Filistinlileri bir süredir taciz eden bir yerleşimciydi. Filistinli çiftçiler, Shorshan’a yönelik suç duyurularında bulunmalarına rağmen, İsrail yönetimi yerleşimci teröristi 2023 yılı başlarında bölgeye sınır polisi olarak atadı. Diğer yandan Shorshan, 2019’da İsrail ordusunun insan hakları ihlalleri yapmadığına yönelik bir sunum yapmak için İngiltere Lordlar Kamarası’na davet edildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren İsrailli yerleşimci, İsrail ordusuna ve güvenlik güçlerine yöneltilen suçlamaları reddederek bu kapsamda uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Daha önce raporlanmıştı

2016 yılında İnsan Hakları Örgütü’nün (HRW) hazırladığı bir raporda, İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Filistinli çocukların taciz edildiği ve işkence gördüğü ortaya çıkmıştı. Örgüt, yaptığı açıklamada “Gözaltına alınan çocuklar ile ilgili yayınlanan raporlar, video görüntüleri ve avukatların görüşmelerinden İsrail’in bu çocuklara gereksiz şiddet uyguladığı, emniyetsiz ve kötü şartlarda bıraktığı ortaya çıkmıştır” denildi. Örgüt, 1 sene içinde Filistin bölgesinde İsrailli askerler ve polislerin 9 cinsel istismar olayının belgelendiği açıklamıştı.

Eritreli mülteciler ayaklandı

İsrail’de yaşayan Eritreli yönetim karşıtı yüzlerce sığınmacı, Eritre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir etkinliği protesto için sokağa çıktı. İsrail polisi, ülkelerindeki yönetime karşı Eritre Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen etkinliğin yapıldığı alana yürümek isteyen göstericileri engelledi. Polis bariyerini aşan protestocular ile gösterilere engel olan İsrail polisi arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 30’u polis en az 144 protestocu yaralandı.



















