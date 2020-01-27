Taliban: ABD askeri uçağını düşürdük

Taliban'ın yaptığı açıklamada, ABD askeri personelini taşıyan bir uçağın Afganistan'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi.
Taliban'ın yaptığı açıklamada, ABD askeri personelini taşıyan bir uçağın Afganistan'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi.
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