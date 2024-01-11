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Dünya

Tarihi bir olay: Filistin halkı sabırsızlıkla bekliyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılanmasının tarihi bir olay olduğunu ve Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

14:29 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:22 - 11/01/2024 Perşembe
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'nın İsrail'in UAD'da soykırım suçuyla yargılanması için yaptığı başvuru sonucunda bugün başlayan duruşma hakkında yazılı açıklama yayımladı.


Açıklamada, bazı ülkelerin İsrail'i "siyasi, askeri ve veto hakkı" gibi araçlarla desteklemesi ve uluslararası düzeydeki "acizliğin" bu ülkeyi suç işlemeye ve soykırım yapmaya teşvik ettiği belirtildi.

Filistin'in Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın başarılı olacağına güvendiği kaydedilen açıklamada, kardeş ve dost ülkelerin Güney Afrika'nın UAD'da açtığı davayı desteklemeleri çağrısı yapıldı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası görülmeye başlandı


Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.


Duruşmanın ilk gününde, Güney Afrika argümanlarını sundu.

Duruşmada, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazze'deki Filistinlilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.


Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.


Hamas yöneticisinden İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanındaki davada adil karar verilmesi çağrısı


Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, uluslararası makamlarda, bilhassa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) soykırımı durduracak yönde kararlar alınmasının engellendiğini, çatışmaların başlamasının üzerinden 24 saat geçmeden İsrail'e Batı ülkeleri tarafından askeri teçhizatın gönderilmeye başlandığını, buna ek paralı askerlerin yollandığını belirterek, "Gazze'de işgalci İsrail eliyle Batı'nın desteklediği bir soykırım uygulanıyor" ifadesini kullandı.


#Filistin
#İsrail
#Uluslararası Adalet Divanı
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