TBMM Hastanesi’nde görevli doktorun ikinci koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi’ne gitmişti. Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı bildirildi. Doktor ile son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

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