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Dünya TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı
ASYA

TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı

TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'a taşınıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.

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TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı
TEKNOFEST

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor.

26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek olan TEKNOFEST coşkusu için son 30 güne girilirken, hazırlıklar da büyük bir heyecan ve özveriyle devam ediyor.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Rüzgârı Azerbaycan’da

Azerbaycan’da 4 gün boyunca muhteşem bir festivale imza atacak olan TEKNOFEST, 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystall Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki muhteşem gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak olan devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, nefes kesici şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle unutulmaz bir şölene hazırlanıyor.

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen Rocket League , İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Smart Karabağ Hackathon Yarışmasında dereceye giren takımları toplamda 44.200$, Bakü Skills, Çevre Teknolojileri, Sosyal Teknolojiler, Planör, Tarım Teknolojileri, Model Uydu ve Robotik Yarışmalarında dereceye giren takımları da toplamda 141.000AZN’lik para ödülü bekliyor.

Take Off Bakü ile sürdürülebilir bir iş birliği ortamı sağlanacak

26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Take Off Bakü, yerli ve yabancı girişimcileri bir araya getirirken, bölgede etkin bir iş ortamı yaratmayı, yerel girişimlerin gelişimini desteklemeyi ve ekosistemdeki kilit oyuncular arasında sürdürülebilir bir iş birliği ortamı sağlamayı amaçlıyor.

  • Zirve ayrıca Azerbaycan'ın bölgede yeni, çekici ve yenilikçi bir alan olarak daha yakından tanınmasına da olanak sağlıyor.

Zirvede dereceye girecek ilk üç takımı toplamda 30.000$ para ödülü bekliyor.

Türkiye’nin Gururu, Rekorların Festivali TEKNOFEST Azerbaycan’da
TEKNOLOJİ
Türkiye’nin Gururu, Rekorların Festivali TEKNOFEST Azerbaycan’da

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı

TEKNOFEST heyecanı Bayraktar'ın bu sözleriyle başladı: Bu yolda dönmek yok
FOTOĞRAF 24
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Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali sloganıyla TEKNOFEST başladı. Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, Türkiye'nin savunma sanayii araçları da sahneye çıkıyor.
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Festival kapsamında ilk olarak Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirirken bugün de Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gösterisi büyük beğeni topladı.
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Sikorsky helikopterleriyle gökyüzünde şov yapan PÖH'ün, Üzüm Salkımı adını verdiği gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.
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TEKNOFEST ziyaretçileri, ayrıca GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nı gökyüzünde ilk kez görme fırsatını elde edecek.
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Ayrıca HÜRKUŞ’un yakın zamanda tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) versiyonu da gösteriye katılacak. GÖKBEY ve AKSUNGUR, daha önceki TEKNOFEST etkinliklerinde yerde sergilenmişti.
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Festivalde, ATAK helikopterinin ağır sınıf taarruz versiyonu ATAK 2 helikopteri de sergilenecek.
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul açılışında açıklamalarda bulundu.
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Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
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Gençlerimiz Türkiye’nin 7 bölgesi 81 ilinden farklı renklerle TEKNOFEST’te buluşup aynı heyecan için çaba gösteriyor bu gençler sayesinde tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin gözbebeği. İmkanları farklı olsa da bizim görevimiz onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.
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Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden Türkiye2yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok.
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pandemi şartları nedenle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl Pilot Sensin ve Odaklan ve Havalan gibi keyifli aktiviteler de olacak.
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TEKNOFEST açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası basına mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak.
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TEKNOFEST heyecanı Bayraktar'ın bu sözleriyle başladı: Bu yolda dönmek yok
Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok" ifadelerini kullandı.
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