Teksas'taki silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Eşi de ardından vefat etti

Irma Garcia, 19'u çocuk olmak üzere 21 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıda genç bir saldırgan tarafından öldürüldü. İki gün sonra Twitter'da Irma Garcia'nın yeğeni John Martinez, Joe Garcia'nın karısının öldürülmesinin ardından "acı nedeniyle vefat ettiğini" söyledi.

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DÜNYA ABD'de ilkokula silahlı saldırı: Onlarca çocuk hayatını kaybetti

Ölümcül silahlı saldırının ardından, Martinez New York Times'a Irma Garcia'nın "çocukları son nefesine kadar kollarında kucaklayan" memurlar tarafından bulunduğunu söyledi.

Bir bağış toplama sayfasında Irma Garcia için "Sınıfındaki çocukları korumak için kendini feda etti. O bir kahramandı diye." yazıldı.