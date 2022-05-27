Dünya Teksastaki silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti Eşi de ardından vefat etti
AVRUPA

Teksas'taki silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Eşi de ardından vefat etti

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen toplu silahlı saldırıda öldürülen öğretmen Irma Garcia'nın eşinin iki gün sonra kalp krizinden öldüğü bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teksastaki silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Eşi de ardından vefat etti
Joe ve Irma Garcia

Irma Garcia, 19'u çocuk olmak üzere 21 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıda genç bir saldırgan tarafından öldürüldü. İki gün sonra Twitter'da Irma Garcia'nın yeğeni John Martinez, Joe Garcia'nın karısının öldürülmesinin ardından "acı nedeniyle vefat ettiğini" söyledi.

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Ölümcül silahlı saldırının ardından, Martinez New York Times'a Irma Garcia'nın "çocukları son nefesine kadar kollarında kucaklayan" memurlar tarafından bulunduğunu söyledi.

Bir bağış toplama sayfasında Irma Garcia için "Sınıfındaki çocukları korumak için kendini feda etti. O bir kahramandı diye." yazıldı.

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