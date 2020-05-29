Dünya Telabyadlılar yeni kimliklerine kavuşuyor Kartlar aynı gün teslim ediliyor
ORTADOĞU

Telabyadlılar yeni kimliklerine kavuşuyor: Kartlar aynı gün teslim ediliyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu bölgede, Resulayn’dan sonra Telabyad’da kurulan nüfus müdürlüğünde her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.
Her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından hizmet binası onarılan ve tefriş edilen Telabyad Nüfus Müdürlüğüne yeni kimlik kartlarını almak için başvuranlar, kayıtlarının tamamlanmasının ardından birkaç dakika içinde yeni kimliklerine kavuşuyor.

Her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.
  • Telabyad Mahalli Meclisi Tanıtım Kartı adıyla hazırlanan kimlik kartları, Türkiye’den temin edilen yerli yazılımlar kullanılarak, fotoğraf ve biyometrik verilerle kayıt altına alınıyor.

Her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.

Suriyeli personelin çalıştığı Telabyad Nüfus Müdürlüğü sorumlusu Gazi El Hasan, “Nüfus Müdürlüğümüzün açılışı yapıldı. Suriyeli kardeşlerim müracaat edince, kimlik bilgileri ve bir fotoğrafla düzenlediğimiz kimliklerini en kısa sürede kendilerine teslim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine ve Şanlıurfa Valiliğine bu güzel çalışmaları hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Her gün yüzlerce kişinin yeni kimlik kartları düzenlenip anında teslim ediliyor.

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