Telegram'ın kurucusu Durov'a 'teröre yardım' suçlamasından dava açıldı

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Rusya'da hakkında "teröre yardım etmek" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu. Durov yaptığı açıklamada, Rusya'nın bahaneler üreterek gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalıştığını belirtti.
Durov, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Durov’a yönelik soruşturma başlatıldı
Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da bugün yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Durov’a yönelik soruşturma başlattığı belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Telegram’da bulunan çok sayıda içeriğin, Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söyledi.
Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rus basınındaki haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.