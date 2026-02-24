Yeni Şafak
Telegram'ın kurucusu Durov'a 'teröre yardım' suçlamasından dava açıldı

20:0024/02/2026, Salı
AA
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Rusya'da hakkında "teröre yardım etmek" suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu. Durov yaptığı açıklamada, Rusya'nın bahaneler üreterek gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalıştığını belirtti.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Rus hükümetinin, gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalıştığını öne sürdü.

Durov, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Rusya’da hakkında 'teröre yardım etmek' suçlamasıyla dava açıldığını"
belirten Durov,
“Yetkililer, Rus halkının Telegram'a erişimini kısıtlamak için her gün yeni bahaneler uyduruyor, gizlilik ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaya çalışıyor.”
ifadelerini kullandı.

Durov’a yönelik soruşturma başlatıldı

Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da bugün yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Durov’a yönelik soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Telegram’da bulunan çok sayıda içeriğin, Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söyledi.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rus basınındaki haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.



#Pavel Durov
#Rusya
#Telegram
