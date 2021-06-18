Dünya Termometreler 48 dereceyi gösterince acil durum ilan edildi
AMERİKA

Termometreler 48 dereceyi gösterince acil durum ilan edildi

ABD’nin batısındaki California eyaletinde bu hafta hava sıcaklığının 48 dereceye ulaşmasının ardından acil durum ilan edildi. Acil durum ilanı, yedek güç üretiminin kullanılmasının önünü açıyor.

Haber Merkezi İHA
Termometreler 48 dereceyi gösterince acil durum ilan edildi
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ABD’nin batısı sıcak hava dalgasının etkisine girdi. California’nın bazı kısımları ve diğer batı eyaletlerindeki birkaç bölge, bu hafta 48 dereceye kadar yükselen sıcaklıklarla rekor kırdı.

Acil durum ilan edildi

California Valisi Gavin Newsom, aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımından dolayı enerji hatlarındaki yükü azaltmak amacıyla acil durum ilan edildiğini duyurdu. Halkın çamaşır makinesi, bulaşık makinesi kullanmaması, güç tasarrufu yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması istendi. San Francisco Körfez Bölgesi için uyarı yayınlanırken, birkaç noktaya soğutma merkezleri kurulduğu aktarıldı.


Öte yandan Vali Newsom ve eyalet kamu hizmetlerindeki yetkililer, geçtiğimiz yaz 200 binden fazla California sakininin 2 gün boyunca elektriksiz kalmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Acil durum ilanı, yedek güç üretiminin kullanılmasının önünü açıyor.

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Termometreler 48 dereceyi gösterdi

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California eyaletinde acil durum ilan edildi.
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