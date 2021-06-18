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İSTANBUL

Meteorolojiden dört il için kritik uyarı: Su baskınları ve ulaşımda aksamalar olabilir

Meteorolojinin 18 Haziran hava durumunda dört il için kritik bir uyarıda bulunuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları 2-4 derece artıyor, ancak yağışlı hava yurdu terk etmiyor. Meteoroloji İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrıda bulunuyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
18 Haziran hava durumu raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Edirne, Kırklareli il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklıkları 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan rüzgar ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Ayrıca meteorolojiden yapılan yağış uyarısında "yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İL İL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimleri ve Burdur’un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





'Rezaleti çekin herkes görsün': Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü vatandaş isyan etti
FOTOĞRAF 18
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Edirne’de sağanak yağış sonrası cadde, sokak ve yollar göle döndü. Kanalizasyonların tıkandığı yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. Vatandaşların alt yapı ile ilgili belediyeye sitem etti.
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Bu yollardan araba, bisiklet, insan geçemiyor <br>< br> Edirne’de yaşayan Mühendis Kemal Tolga İzmir, “Ben burada yol göremiyorum. Küçük bir göl deseniz bence daha uygun olur. Bu yollardan araba, bisiklet, insan geçemiyor. Kamyonun geçemediği yerden insan nasıl geçsin, sizin takdirinize bırakıyorum ben...
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Doğru dürüst planlı çalışan bir belediyenin burada yönetime gelmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Her şey koordinasyonda bitiyor, her şey planlamada bitiyor her şey malzeme kalitesinde bitiyor, memnun değiliz. Şimdi burada birisine bir şey olduğunda bunun sorumlusu kim olur. Herkes der ki, devlet ama devletin hangi kurumu, devletin burası ile ilgili bir belediyesi var. Her şeye bir mana buluyorsunuz madem oturup görevinizi yapın dedi.
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Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
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Burada altyapı yok, yolda yok küçük bir göl var <br> <br> Edirne yüzlerce yıllık bir şehir yani artık bilemiyorum diyen İzmir, Edirne 20-30 yıldır aynı belediyenin ellinde, bu kadar rezillik bilmiyorum, yaşamadım ben. Bazıları Avrupa’yı örnek aldığını söylüyor ama onların şehirlerinin yollarını da parklarını da, kaldırımlarını da örnek almasını istiyorum. Burada altyapı yok, yolda yok küçük bir göl var...
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Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
Title
Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü
'Rezaleti çekin herkes görsün': Edirne’de yağmur sonrası yollar göle döndü vatandaş isyan etti
Edirne'de sağanak yağış sonrası göle dönen yollar vatandaşları isyan ettirdi. Mühendis Kemal Tolga İzmir, alt yapı ile ilgili belediyenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti. İzmir "Burada altyapı yok, yolda yok küçük bir göl var. Belediyeden bu göllere isim vermesini isteyebiliriz mesela bu gölleri sınıflandıralım Edirne gölü Kaleiçi gölü, kıyık gölü, büyük göl, küçük göl, orta boy göl şeklinde adlandırabiliriz. Bu yollar rezalet çekin görün herkes görsün" diye konuştu.


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