Terör devleti İsrail Gazze fırınlarına saldırıyor: Gıda kıtlığı had safhada

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklediği fırınların beşte birini vurdu.





Geniş çaplı yıkımın yaşandığı Gazze'deki kriz her geçen saat derinleşiyor.





Fırınlar vuruluyor





UNRWA, artan ekmek fiyatlarının düşürülmesine yardımcı olmak amacıyla un tedarik ettiği 50 fırından 10'unun hava saldırılarında hedef alındığını söyledi.





Geriye kalan fırınlara un taşıyacak araçların yakıtının bittiği konusunda uyarı yapıldı.





Ekmek ana gıda haline geldi





Altyapının ağır hasar aldığı Gazze'deki barınaklar, kapasitesini üç kat aştı. Ekmek, 600 binden fazla insanın yer aldığı barınaklarda ana gıda haline geldi.





Dünya Gıda Programı (WFP), anlaşmalı olduğu yalnızca iki fırının çalışmaya yetecek kadar yakıta sahip olduğunu ve çalışan fırınların kapasitesinin altı katı üretim yaptığını vurguladı.









Hayatların riske atıp saatlerce sıraya giriyorlar





Günde ortalama 200 bin kişiye ekmek sağlandığı ancak bu sayının çarşamba günü 150 bine düştüğü belirtildi.





WFP sözcüsü, "On binlerce insan, ailelerine götürebilecekleri bir somun ekmeği bulmak için küçük fırınlara bel bağlamış durumda. İnsanlar hayatlarını riske atıyor ve saatlerce sıraya giriyor, ancak çoğu zaman evlerine eli boş dönüyorlar." dedi.





Yiyecek tükeniyor, elektrik yok





The Guardian'ın haberine göre, "Gazze'de koşullar vahim." ifadesi kullanılan açıklamada şunlar aktarıldı:





Yiyecek ve su tükeniyor. Yerinden edilmiş insanlara yönelik barınaklar aşırı kalabalık. Yakıt olmadığı için elektrik yok.





Onlarca kamyon bekliyor





WFP ayrıca, birlikte çalıştığı dükkanların yaklaşık yüzde 10'unun yiyeceklerinin tükendiğini, diğerlerinin ise yalnızca beş günlük ürünü kaldığını, hasarlı yollar ve yakıt eksikliği nedeniyle yeniden stoklanma yapılamadığını açıkladı.





Mısır'ın Refah sınır kapısının geçen cumartesi açılmasından bu yana dokuz kamyonun Gazze'ye girdiği ancak 141 kamyonun beklediği kaydedildi.



