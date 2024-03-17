Terör devleti İsrail kalanları da açlıktan öldürecek

Gazze’ye 162 gündür bomba yağdıran ve 31 binden fazla insanı katleden İsrail, açlığı da silah olarak kullanıyor. Abluka altına aldığı kente yardım girişine müsaade etmeyen işgalci güç, 48 saat içinde 5 yardım merkezini vurarak Filistinlilerin yardımlara erişmesine mani olmaya çalıştı. İşgalci güç, düzenlediği saldırılarda yardım dağıtım merkezlerinde görevli ve gıda yardımı almaya gelen 56 kişiyi öldürdü 300’den fazla kişiyi yaraladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusu, 48 saat içinde, mübarek Ramazan ayının kutsallığını aleni ve korkunç bir şekilde ihlal ederek, yardım dağıtım merkezlerine, sivil vatandaşlara ve buralarda çalışan kişilere karşı 5 katliam ve suç işledi" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan İsrail’in “Hamas mensuplarını vurduk” dediği saldırıda, Nusayrat Mülteci Kampı'nda çocukların ve hamile kadınlarında bulunduğu 36 sivili öldürdüğü açıklandı.





56 ÖLÜ 300’DEN FAZLA YARALI

Hükümetin medya ofisi, İsrail’in saldırılarla Filistinlilerin yardım almaya gitmesine engel olmayı ve açlıktan öldürmeyi hedeflediği belirtildi. İsrail’in “Açlık ve kıtlık” savaşı yürüttüğünü kaydeden ofis, saldırılardan ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tuttuklarını kaydetti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir yardım dağıtım merkezini bombalayarak 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, "Son iki günde bu acımasız ve canice katliamlar sonucunda şehit sayısı 56'ya ulaşırken, 300'den fazla kişi de yaralandı" denildi.





YARDIM SALDIRILARI SİSTEMATİKLEŞTİ

Ölü, yaralı, kayıp ve alıkonulan 110 binden fazla insanın hayatına mal olan bu saldırıları durdurmak için özgür dünyanın tüm ülkelerinden İsrail'e baskı yapması istenen açıklamada, çok geç olmadan kıtlığın derhal durdurulması, kara geçişlerinin açılması, yüzbinlerce tonluk yardım malzemesinin ulaştırılması ve mübarek ramazan ayına denk gelecek şekilde derhal teslim edilmesi çağrısı yapıldı. İsrail ordusunun, önceki Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında yardım TIR’larını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 20 kişi ölmüş, 155'den fazla kişi yaralanmıştı. 29 Şubat'ta yaptığı saldırıda ise Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alması sonucu 118 kişi öldürülmüş, 760 kişi yaralanmıştı.



