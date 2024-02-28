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Terör devleti İsrail'den Gazze'de yeni katliam: Onlarca Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırıları devam ediyor. Tüm dünyanın ateşkes çağrılarına kulak tıkayan terör devleti, bu kez de Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Eli kanlı katillerin Nusayrat ve Han Yunus'ta düzenlediği saldırılar sonucu en az 29 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

19:32 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:48 - 28/02/2024 Çarşamba
AA
İsrail'den Gazze'ye saldırı (Foto: Arşiv)
İsrail'den Gazze'ye saldırı (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bulunan el-Cedid Kampı'nda bir yerleşim yerine düzenlediği bombardımanda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

Hastane yerleşkesindeki bina obüslerle vuruldu

İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesine yönelik saldırısında da en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta Nasır Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı obüslerle hedef alması nedeniyle binada yangın çıktı.

Gazze'nin en güneyi Refah kentinde sağlık çalışanları ve sivil savunma görevlileri, iki gün önce bombalanan bir evden bir kadının cenazesini çıkarmayı başardı.

Han Yunus'ta gün içinde çıkarılan cenazelerin sayısı da 14'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Gazze
#İsrail
#Saldırı
#Han Yunus
#Nusayrat
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