Terör devleti İsrail'den insanlık kıyımı: Gazze'de açlık 12 kat arttı

Terör devleti İsrail'in Gazzelileri yönelik zulmü katlanarak artıyor.
Soykırım saldırıları nedeniyle açlığın, susuzluğun, bulaşıcı hastalıkların görüldüğü Gazze'ye ilişkin dehşete düşüren bir veri paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Gazze'de açlık 7 Ekim öncesine göre 12 kat arttı"
7 Ekim'in ardından Gazze'deki gıda kıtlığı, sağlık hizmetlerindeki yıkım, yetersiz temiz su tesisleri ve hijyen koşulları nedeniyle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren kadınları ciddi risk altına soktuğunu belirten Dujarric, "Bölgedeki insani yardım ortaklarımızın araştırmasına göre, Gazze'de açlık (7 Ekim öncesine göre) 12 kat arttı." diye konuştu.
Dujarric, gerekli tedavi ve önleyici hizmet sağlanmazsa durumun çok daha kötü olacağına işaret ederek, insani yardım çalışanlarının 5 yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlara yardım sağladığını bildirdi.