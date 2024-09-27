Terör devleti İsrail'in eli kanlı katilleri Beyrut'taki saldırıyı komuta merkezinde izledi

İşgalci İsrail ordusuna ait savaş uçakları bugün Beyrut'un güneyinde 'Hizbullah'ın kalbi' olarak nitelendirilen yerleşim alanını bombaladı.

Dahiye bölgesindeki saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirilirken, başkentteki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı ifade edildi.

İşgalci İsrail'in saldırısının hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğu bildirilirken, İran medyasından yapılan açıklamada Nasrallah'ın hayatta olduğu kaydedildi.

Terör devleti İsrail'in eli kanlı katilleri ise bu saldırıyı işgal ordusuna ait komuta kontrol merkezinden takip etti.

Katliamı komuta merkezinden izlediler

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar ve üst düzey İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) yetkilileri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıyı takip etmek için IAF komuta ve kontrol merkezini ziyaret etti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 773 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.







