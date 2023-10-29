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Dünya

Terör devleti kana doymuyor: İsrail 1500'ü aşkın sivili öldürmekle tehdit etti

Gazze'de sivillere yönelik canice saldırılarını sürdüren İsrail yeni bir katliamın peşine düştü. Gazze'deki Filistin hükümeti, terör devleti İsrail'in 1500'ü aşkın kişinin sığındığı iki merkezi vurmakla tehdit ettiğini duyurdu.

21:11 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 22:26 - 29/10/2023 Pazar
AA
İsrail yeni bir sivil katliamı tehdidinde bulundu.

İsrail yeni bir sivil katliamı tehdidinde bulundu.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş 1500'ü aşkın kişinin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi ile Rum Okulu'nu vurmakla tehdit ettiğini belirtti.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Başka bir açıklamada ise İsrail'in hastaneleri doğrudan bombalamakla tehdit etmesi ve bu mekanların boşaltılmasını istemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, hastanelerin çevresini bombalamaya devam etmesi ve buraları direkt hedef almakla tehdit etmesinin, bir savaş suçu olduğu vurgulandı.


Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor
Katliam dolu 23 gün: Katil İsrail Gazze'de ölüm saçıyor

Katil İsrail'in özellikle sivilleri ve bebekleri hedef aldığı Gazze'ye yönelik bombardımanı, 23'üncü gününde de aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi. Son bombardımanla, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 8 bine, yaralı sayısı ise 20 bine ulaştı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...




#İsrail
#Gazze
#Saldırılar
#Ortodoks Kültür Merkezi
#Rum Okulu
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