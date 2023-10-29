Terör devleti kana doymuyor: İsrail 1500'ü aşkın sivili öldürmekle tehdit etti

Katil İsrail'in özellikle sivilleri ve bebekleri hedef aldığı Gazze'ye yönelik bombardımanı, 23'üncü gününde de aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu bitmek tükenmek bilmeyen saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgalciler Gazze'nin En-Nuseyrat, Cebaliye, El-Bureyc ve Eş-Şati mülteci kampları ile Bi'r Nace, Deyr Belah, Refah ve Han Yunus kentleri, Eş-Şucaiyye, Ez-Zeytun, Et-Tuffah ve Tel-el-Heva mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 130'un üstünde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı belirtildi. Son bombardımanla, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 8 bine, yaralı sayısı ise 20 bine ulaştı. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...