Dünya Teröristlere geçit yok Üç terörist etkisiz hale getirildi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Teröristlere geçit yok: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlere geçit yok: Üç terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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