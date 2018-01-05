Terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye 54 yıldır AB kapısında bekletilen bir ülke. AB bize gerekçe sunamıyor. Sürekli bize de artık alıverin diyecek halimiz yok. Bunu da Fransa'dan dillendiriyorum.

(Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci) Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok.

"Hedefimiz 20 milyar Avro'luk bir ticaret hacmine ulaşmak"

Hedefimiz 20 milyar Avro'luk bir ticaret hacmine ulaşmak. Özellikle THY ve Airbus arasındaki anlaşma büyük önem arz ediyor.

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Suriye'den gelenler için 30 milyar dolar harcama yaptık. Şu ana kadar bize yardım 900 milyoon AVRO.

Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Buralarda dernekleriyle, vakıflarıyla, iş yerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde kurumsallaşıyor. Yani buralardaki hassasiyet eğer gözden kaçırılırsa inanıyorum ki yarın bunun sıkıntısı farklı olacaktır.

"Mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir"

Her an DEAŞ'la mücadelemiz süreceği gibi şimdi dostlarımıza sesleniyorum, aynı şekilde PYD/YPG, PKK'nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir. Maalesef bazı dostlarımız bu konuda bakıyorsunuz halen YPG'yi, PYD'yi yanlarına almak suretiyle DEAŞ'a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki DEAŞ'a karşı yeni yeni planlamalar yapılıyor ve onlara daha farklı yaşam zeminleri hazırlanıyor. Bu konuda da bence uyanık olmak, istihbarat örgütlerimizin birbirleriyle olan dayanışmasını, bilgi akışını daha ileri seviyelere taşımamız gerekir diye düşünüyorum.

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Kudüs konusunda bundan sonra atılabilecek adımlarla ilgili Fransa ile yakın istişare içinde olacağız.

Bugün burada EUROSAM ile ilgili bir anlaşmayı imzalamış olduk ki bu çok önemli bir adım. Bir diğer NATO ülkesi İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da böylece atmış olduk. Şimdi bundan sonrası, süratle yola çıkmak ve süratle de bu işin üretimine geçmek.

Sayın Cumhurbaşkanı (Macron) bana bazı isimler verdi. Ben Adalet Bakanlığımızdan onlarla ilgili bilgileri temin ederek kendilerine göndereceğim fakat şunu bilmelerini isterim. Terör kendi kendine oluşmuyor, terörün ve teröristin bahçıvanları vardır. Bu bahçıvanlar işte o 'düşünce adamıdır' diye bakılanlardır. Onlar, gazetelerin köşelerinden orayı sularlar, oranın bahçıvanı, fikir babaları, düşünce babaları olarak işte onları yetiştirirler ve bir gün gelir bakarsınız ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar. Biz bunun bedelini 35 bini aşkın şehit vererek ödedik. Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez.

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Fransa'daki FETÖ mensupları kurumsallaşıyor, PKK da aynı şekilde kurumsallaşıyor.

Türkiye hukuk devletidir, yargı bağımsızdır.

Fransız gazeteciye fırça

Fransız gazetecinin "Türkiye MİT tırlarıyla Suriye’ye silah gönderdi" sorusu üzerine;

FETÖ'nün ağzıyla konuşuyorsun. ABD'nin PYD'ye 4 bin tır silah göndermesini niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. FETÖ ağzıyla konuşmayın.

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Gereği neyse yaparız, geri adım atmayız.

Bizim hedefimiz Esed'li bir çözüm değildir. Bizim hedefimiz Esed'siz ve Suriye halkının kendi demokratik iradesiyle bir seçimi gerçekleştirmektir. Bizim buna yardımcı olmamız lazım.

Macron'un konuşmasından satır başları:

Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyiz.

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Ortak çıkarlarımız ve birlikte çözmemiz gereken sorunlar var.

Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz.

DEAŞ sonrası Suriye'de barış ve istikrar sağlanmalı.

Suriye'de barış ve istikrar için birlikte çalışmalıyız.

Türkiye'nin AB diyaloğu devam etmeli, ikiyüzlülükten çıkmak gerek artık.

AB müzakerelerinde yeni başlık açılmayacak.