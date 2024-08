The Notebook'un yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti

The Notebook filmi ile hafızalara kazınan ABD'li aktris Gena Rowlands, 94 yaşında hayatını kaybetti. "Gloria" ve "A Woman Under the Influence" filmlerinde canlandırdığı kadın karakterler ile üç kez Emmy ödülü kazanan ve Oscar adayı olan Rowlands'ın ölüm haberini, ünlü oyuncunun oğlu Nick Cassavetes bildirdi.