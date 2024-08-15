The Notebook'un yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti

The Notebook filmi ile hafızalara kazınan ABD'li aktris Gena Rowlands, 94 yaşında hayatını kaybetti. "Gloria" ve "A Woman Under the Influence" filmlerinde canlandırdığı kadın karakterler ile üç kez Emmy ödülü kazanan ve Oscar adayı olan Rowlands'ın ölüm haberini, ünlü oyuncunun oğlu Nick Cassavetes bildirdi.
Rowlands'ın, The Notebook filminde canlandırdığı karakter gibi Alzheimer hastası olduğunu açıklayan Cassavetes, "Tam bir bunama yaşıyordu. Bu o kadar delice ki biz bunu yaşadık. Filmde canlandırdı ve yakalandı" ifadesinde bulundu.
GENA ROWLANDS KİMDİR?
19 Haziran 1930 doğumlu Gena Rowlands, Altın Küre ve Emmy Ödülü sahibidir. Oyuncu Robert Lansing ile beraber rol aldıkları The 87th Precinct filminde başarılı bir performans sergiledi. 1980 yapımı Gloria filminde aynı isimli karakteri canlandıran sanatçı ünlü yönetmen ve oyuncu John Cassavetes ile onun 1989'da ölümüne kadar evli kalmışlar 3 çocukları vardır.