The Notebook'un yıldızı Gena Rowlands hayatını kaybetti

Şikayet siteleri, oyuncu olmak için sahte kast ajanslarına başvurup dolandırılanlarla dolu. Bu ajanslardan birine başvurarak görüşme yapan muhabirimiz, şunları anlattı: "Mankenlik dahi yapabileceğimi söyleyen sözde menajer, 1 saatlik zorunlu oyunculuk eğitimi için 1200 TL ödememi istedi. Ben kabul etmesem de parayı verenler daha sonra ne bir rol ne bir muhatap bulabiliyor."