THY'den Pakistan-Hindistan önlemi

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan-Hindistan hava sahalarının geçişe kapatılması üzerine bazı önlemleri hayata geçirdi.

Alınan bilgiye göre, "TK 6548" numaralı İstanbul-Chennai (Hindistan) seferini yapan kargo uçağının, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'daki meydana yönlendirilmesi (divert) kararı alındı.

Airbus 330 tipi uçakla "TK 6562" numaralı İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini icra eden kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden döndü. Uçak, Ankara veya İstanbul'daki meydana yönlendirilecek.

Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin akıbetinin ve bölge hava sahasını kullanan diğer seferlerin takibinin THY tarafından yapıldığı öğrenildi.

"Tansiyon düşürülsün" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

OYNAT 00:29 Yaralı Hint pilotun görüntüleri yayınlandı Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi. Sabah saatlerinde gelen 2 Hint uçağının düştüğü haberlerinin ardından, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, 'İki pilot yakaladık. Biri yaralıydı ve askeri hastaneye naklettik, diğerini de gözaltında tutuyoruz' açıklamasında bulunmuştu. Açıklamaların ardından, yaralı olan pilotun görüntüleri yayınlandı.

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Türkiye'den sağduyu vurgusu

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çin: Gerilimi arttırmaktan kaçınılmalı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor" ifadelerini kullandı.

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