Trablus ateşkese hazır

Libya’nın meşrû yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ve UMH’ye bağlı Devlet Yüksek Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in İstanbul’dan yaptığı ‘ateşkes’ çağrısına karşılık verdi. Mesajı memnuniyetle karşıladıklarını bildiren UMH, ‘dost ülkelerin Libya’daki krize çözüm bulmak için attığı adımların memnuniyetle karşılandığını’ bildirdi. Yazılı bir açıklama yapan UMH, ‘barış, güven ve milli birliğin sağlanmasını istediklerini, ayrıca siyasi çözüme her zaman inandıklarını’ kaydetti. “Libyalıların malını, mülkünü, canını koruma ve demokratik bir devlet kurma gücündeyiz” denilen bildiride UMH, ‘demokratik geçiş sürecine darbe yapma amacıyla kendilerine saldıranlar ve onların destekçisi ülkelere karşı bir savunma savaşı verdiklerini’ anlattı. Açıklamada “Siyasi çözüm sürecini yeniden başlatacak, Libya Siyasi Anlaşmasının öngördüğü şekilde savaşı sona erdirecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor ve Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşecek Berlin konferansını destekliyoruz” denildi.

Brüksel’de bir dizi temasta bulunan UMH Başkanı Fayiz es-Sarrac, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’le de biraraya geldi.

SUHEYRAT VURGUSU

Meşrû UMH’ye bağlı Devlet Yüksek Konseyi de ateşkes çağrısını şu ifadelerle destekledi: “Konseyimiz Libyalıların canını düşünen ve savaşı durdurma amacındaki her türlü girişimden yanadır. Herhangi bir diyalog çağrısının Fas’ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması’na bağlı kalması gerekir.” Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık’ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, “Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması” yönünde karar almıştı. Erdoğan ile Putin ise önceki gün TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesi açılış töreninde Libya’daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak gece yarısı saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.

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GÜNDEM Libya'da ateşkes çağrısı

Cevabı bomba oldu

CIA devşirmesi terörist Halife Hafter

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Hafter ateşkes çağrılarına kulak asmadı.

Terörist Hafter, Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki taraflara 12 Ocak’tan itibaren ateşkes yapılması çağrısını reddetti. Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mismari açıklamasında, ateşkes çağrılarını reddederek “askeri operasyonlara” devam edeceklerini söyledi. Öte yandan Hafter’e bağlı teröristler, Trablus’un güneyindeki Hadba bölgesini vurmaya devam ediyor. Hafter güçleri dün buraya havanlı saldırılar düzenledi. Sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerinde ciddi hasar meydana geldi. Libya’da tüm taraflara ateşkes çağrısının yapıldığı günün ertesinde bile saldırıları sürdüren Hafter’e İtalya’dan uyarı gelmesi dikkat çekti. Roma’da darbeci Hafter’le yaptığı görüşmeye dair kamuoyunu bilgilendiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Hafter’e ‘askeri seçenekten vazgeçin’ çağrısı yaptıklarını belirterek, tarafları siyasi çözüme davet ettiklerini duyurdu.

BM destekliyor

Gassan Selame

Türkiye ve Rusya’nın Libya için ateşkes çağrısına Birleşmiş Milletler de (BM) destek verdi. BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek çatışmanın uluslararası ve yerel taraflarını bu çağrıya acilen cevap vermeye ve gerekli adımları atmaya davet etti. Selame, Libya’da daha fazla kan dökülmemesi, insanların savaş nedeniyle daha fazla acı çekmemesi için bu çağrıya olumlu cevap verilmesini istedi. Konuyla ilgili uluslararası taraflara hazırlıkları süren Berlin Konferansı’nı işaret eden Selame, Libya krizinin en kısa zamanda çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.