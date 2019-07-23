Dünya Trafik hızlandı
ORTADOĞU

Trafik hızlandı

Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin askeri sevkiyatı nedeniyle ABD’liler, Suriye’nin kuzeyine ardı ardına ziyaretler düzenlenmeye başladı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
William Robak (Sağda) (Fotoğraf: Arşiv)
William Robak (Sağda) (Fotoğraf: Arşiv)

13 Temmuz’da Ayn İsa’da aralarında William Robak’ın da bulunduğu ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcileri YPG’lilerle bir araya geldi. 9 Temmuz’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Robak YPG’nin etkin olduğu Deyrizor Sivil Konseyi yetkilileriyle temaslarda bulundu. Temaslara Arap aşiret liderleri de katıldı. Suudi Arabistan Körfez İşleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Thamer el Şabhan, 13 Haziran’da Deyrizor ve Rakka’yı da ziyaret etti. Şabhan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joel Rayburn, ABD Büyükelçisi William Roebuck ve bir çok Arap şeyhi ile biraraya geldi. Şabhan, Arap aşiretlerini, YPG/PKK’yı desteklemeye çağırdı. Yine Şubat ayında Suriye’de ABD’ye ait bir hava üssünde ABD’nin Eski CENTCOM Komutanı Joseph Votel ile Mazlum Kobani bir araya gelmişti.

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