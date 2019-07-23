Trafik hızlandı

13 Temmuz’da Ayn İsa’da aralarında William Robak’ın da bulunduğu ABD Öncülüğündeki Koalisyon’un temsilcileri YPG’lilerle bir araya geldi. 9 Temmuz’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Robak YPG’nin etkin olduğu Deyrizor Sivil Konseyi yetkilileriyle temaslarda bulundu. Temaslara Arap aşiret liderleri de katıldı. Suudi Arabistan Körfez İşleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Thamer el Şabhan, 13 Haziran’da Deyrizor ve Rakka’yı da ziyaret etti. Şabhan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joel Rayburn, ABD Büyükelçisi William Roebuck ve bir çok Arap şeyhi ile biraraya geldi. Şabhan, Arap aşiretlerini, YPG/PKK’yı desteklemeye çağırdı. Yine Şubat ayında Suriye’de ABD’ye ait bir hava üssünde ABD’nin Eski CENTCOM Komutanı Joseph Votel ile Mazlum Kobani bir araya gelmişti.

GÜNDEM ABD, PKK için devrede