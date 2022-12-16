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AVRUPA

Tripoliçe katliamı UCM’ye gidiyor

Yunanistan’ın 1821’de Tripoliçe’deki katliamı yargıya taşınıyor. Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 1821’deki ayaklanmayı, Tripoliçe’de 50 bini aşkın Türk, Yahudi ve Arnavut’a yönelik katliama çeviren Yunanistan’ın insanlık suçu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) götürülüyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Tripoliçe katliamı UCM’ye gidiyor
​Tripoliçe katliamı UCM’ye gidiyor.

Yunanistan’ın 1821’de Tripoliçe’deki katliamı yargıya taşınıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 1821’deki ayaklanmayı, Tripoliçe’de 50 bini aşkın Türk, Yahudi ve Arnavut’a yönelik katliama çeviren Yunanistan’ın insanlık suçu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) götürülüyor. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Meclis’te grubu bulunan partiler ve Türk Tarih Kurumu’ndan da destek aldıklarını söyledi.

ZULMÜ GÜNDEME GETİRECEĞİZ

Tatlıoğlu, katliamın 200’üncü yılını Yunanistan’ın onur günü kutladığını söyledi. Yunanistan’ın bu insanlık dışı zulmünü gündeme getirmek için yola çıktıklarını anlatan Tatlıoğlu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile de görüştüklerini ve destek aldıklarını söyledi. Tatlıoğlu, şöyle konuştu: “Katliamın bilgilerini, belgelerini dosya, kitap haline getirip, uluslararası mahkemelere sunacağız ve bunun bir soykırım, bir mezalim, bir katliam olduğunu gün yüzüne çıkaracağız.”

BU OLAY BİR SOYKIRIMDIR

Yunan katliamı, Türk Tarih Kurumu tarafından hafta içinde düzenlenen “Yunan İsyanı ve Vahşeti: Tripoliçe Katliamı” konulu panelde de masaya yatırıldı. Yunanistan’ın yaptığı vahşi katliamı bir Yunan devrimi gibi göstermeye çalıştığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Örenç “Tripoliçe bir soykırımdır” dedi. Doç. Dr. Yiğit Anıl Güzelipek de, “Soykırım 1946’dan sonra yasal olarak tanımlansa da bu olay normatif bir soykırımdır ve uluslararası politika aracı olarak gündemde tutulmalıdır” diye konuştu.

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