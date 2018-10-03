TRT World Forum başladı: Dünyanın en prestijli tartışma platformu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasıyla yarın İstanbul'da başlayacak "TRT World Forum"a ilişkin, "TRT World Forum dünyanın en prestijli tartışma platformlarından biri olacak. Bu sene ikincisini yapacağımız forum, dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek, Batı'nın entelektüel hegemonyasına karşı eleştirel yaklaşım üretecek uzmanları ağırlayacak." dedi.

Eren, TRT World Forum ile 3 Ekim'de bu yıl ilk kez yapılacak "TRT World Citizen Ödül Töreni"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek TRT World Forum'un, "Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasıyla, dünya genelinden 600'ü aşkın üst düzey entelektüel, politika yapıcı ve uzmanın katılımıyla düzenlendiğini belirten Eren, programda kapalı ve açık oturumlar olacağını aktardı.

Eren, forumda dünya genelinde barış ve güvenliğin kalıcı şekilde nasıl tesis edileceği üzerine farklı perspektiflerden tartışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

AA

İbrahim Eren, forumun Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Lübnan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Fuad Siniora, Dünya Bankası eski Genel Müdürü Mamphela Ramphele, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipoviç, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Francesco Rocca gibi küresel liderlere, dünyanın en saygın akademisyenlerine ve düşünce kuruluşu temsilcilerine ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Eren, 10 açık ve 12 kapalı oturumun olacağı forumda, müesses nizama karşı yükselen sesler, şiddetin dünyasında kadın liderliği ve kadın liderliğinin önemi, terörle mücadelede uluslararası iş birliği, Avrupa Birliği ve çıkmazları, Ortadoğu'da güvenlik denklemi gibi önemli meselelerin tartışılacağını belirtti.

TRT Genel Müdürü Eren, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un gerçekleştireceği oturumda ise bölgesel ve küresel barışın geleceğine ilişkin bir tartışmanın yapılacağını söyledi.

AA TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü Pınar Kandemir, TRT World Forum'da, bugün Türkiye'nin dünyadaki adalet sistemine eleştiri olarak getirdiği "Dünya beşten büyüktür" temasının tartışılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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Buradan çıkacak sonuçlarla uluslararası sisteme nasıl bir alternatif üretilebilir? Uluslararası sistem neden yeterince verimli çalışmıyor? Bunu tartışacağız ve çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız

Kandemir, bu yıl 3-4 Ekim'de ikincisi gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TRT World Forum'a ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık bir yıldır forumun hazırlıklarının sürdüğünü ve özenle hazırlandıklarını ifade eden Kandemir, programın içeriğinin, her biri üzerinde ayrı ayrı detaylıca durularak hazırlandığını belirtti.

Pınar Kandemir, bu yıl 12 kapalı, 10 açık oturum gerçekleştirileceğini, oturumlara dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman isimlerin katılacağını söyledi.

AA TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü Pınar Kandemir

Kandemir, forumun kapanış törenini "Parçalanmış Bir Dünyada Adalet Peşinde" başlıklı konuşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlandıracağını dile getirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TRT World'ün açılış konuşmasında terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'da bir malikanede yaşadığını belirterek, "Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü belge, bilgi elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı getiremiyorsun, hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok." diye konuştu.

AA TBMM Başkanı Binali Yıldırım