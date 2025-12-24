Yeni Şafak
Trump: Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak

09:4424/12/2025, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Enflasyonun kendi kendine düzeleceğini ifade eden Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini bildirdi. Ayrıca, “Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığını ya da düştüğünü belirterek, ‘Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını’ kaydetti. İyi haberler olduğunda enflasyonun önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü aktaran Trump, ‘güçlü piyasanın’ enflasyona neden olmayacağını öne sürdü.


Enflasyonun kendi kendine düzeleceğini ifade eden Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini bildirdi. Trump, daha önce hiçbir zaman görülmediği kadar doğal ve güçlü rakamlar göreceklerini vurgulayarak, “Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısı nedeniyle aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak” açıklamasında bulundu.



