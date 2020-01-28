Trump Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı

Netanyahu ve Trump, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planını açıklamak üzere ortak basın toplantısı düzenliyor.

Trump'ın Filistin'i parçalama planını açıkladığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.

Mahmud Abbas'la Beytüllahim'de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm.

Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim.

Gerçekçi iki devletli çözüm ile Filistin'in İsrail'in güvenliğine tehdidi azaltılacaktır.

Barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.

İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu'ya teşekkür ediyorum.

Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız.

Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır.

Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacaktır.

İsrail için çok şey yaptım, en önemlisi korkunç ve berbat İran nükleer anlaşmasından çekilmek.

Filistin için de çok iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı.

Bir daha bu kadar iyi bir ekip göremeyecekler, hepsi çok iyi anlaşma yapıcılar, karşı tarafın da iyi olmasını istiyorlar.

Bu harita filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak.

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Filistin halkına sonunda refah ve mutluluk gelecek, dış yardım olmaksızın kendi başlarının çaresine bakacaklar, çok başarılı bir halk kendileri.

Sayın Abbas'a mektup gönderdim ve kendisine Filistinlilere tahsis edilen toprağın onlar için 4 yıl açık tutulacağını söyledim.

Bu tarihi fırsata olan yanıtınız, Filistin'in devlet olması için nasıl liderlik yaptığınızı dünyaya gösterecek.

İran rejimi büyük oranda zayıflamış durumda. Kasım Süleymani'yi dünyanın bir numaralı teröristini ortadan kaldırdık. Hizbullah'ın başı ile iyi şeyler peşinde değillerdi. İsrail nefretini yaymaya çalışıyorlardı, Kudüs'ü özgürleştirmek için İsrail'le savaşmamız gerek diyorlardı, İsrail'in düşman olduğunu söyleyerek Ortadoğuyu bölmeye çalışıyoarlardı.

Gerçekte Kudüs özgür ve kurtarılmıştır.

İslam dünyasının 1948'te yaptığı hatayı, İsrail'i tanımak yerine saldırma hatasını düzeltmesinin zamanı gelmiştir.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a buraya elçilerini gönderdikleri için teşekkür ediyorum."

Netanyahu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ortadoğuda uzun bir yolculuğun öncesi su içeriz. Gerçekten sıradışı bir yolculuk. Donald, bugün burada olmaktan onur duyuyorum, yaptığın her şey için teşekkürler.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a buraya elçilerini görmek çok güzel, ne kadar önemli bir anda olduğumuzu gösteriyor.

Bu tarihi bir gün, 14 Mayıs 1948'i hatırlıyoruz, o gün Başkan Truman İsrail devletini tanıyan ilk lider olmuştu.

Siz de tarihimiz için önemli topraklardaki hakkımızı tanıyan ilk başkan oldunuz.

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Trump'ın planı kalıcı barış için gerçekçi bir yol."