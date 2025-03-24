Trump Kennedy suikastının failinin "yardım almış" olabileceğini ima etti

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One'da konuyla ilgili soruları yanıtladı. Trump, Kennedy'yi Oswald'ın öldürdüğüne inandığını ancak suikast için

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One'da konuyla ilgili soruları yanıtladı. Trump, Kennedy'yi Oswald'ın öldürdüğüne inandığını ancak suikast için

Başkan Trump'ın, Oswald'ın bir suç ortağı olabileceğine yönelik görüşü yayımlanan belgelerde doğrulanmazken, Trump belgelerin içeriğinin "pek de çarpıcı olmadığını" ve bu durumun "iyi bir şey olabileceğini" ifade etti.1963'te Kennedy suikastının faili olarak yakalanan Oswald, gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.