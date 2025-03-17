Kennedy suikastine dair gerçekler ortaya çıkıyor: Gizli belgeler yayımlanıyor

Trump, "Full Measure" televizyon programına verdiği mülakatta, JFK suikastı ve Amerikalı milyarder Epstein dosyalarına ilişkin soruları yanıtladı. Önceki başkanlık dönemi boyunca birçok belge yayımladığına dikkati çeken Trump,

"Daha sonra, saygı duyduğum ve yönetimde görev yapan birçok insan bana geri kalanları yayınlamamamı söyledi. Bana bazı gerekçeler sundular ve ben de bunu kabul ettim. Ancak itiraf etmeliyim ki, keşke her şeyi yayınlasaydım diye düşündüğüm zamanlar oldu çünkü o belgelerde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."