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Kennedy suikastıyla bağlantılı binlerce gizli belge gün yüzüne çıktı

Kennedy suikastıyla bağlantılı binlerce gizli belge gün yüzüne çıktı

10:0411/02/2025, Salı
AA
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Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili eldeki dosyaların gizliliğini kaldıracak bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.
Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili eldeki dosyaların gizliliğini kaldıracak bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin yaklaşık 2 bin 400 kaydı gün yüzüne çıkardığı iddia ediliyor.

Amerikan Axios haber platformunun edindiği bilgilere dayandırdığı haberde, FBI'ın, Kennedy suikastıyla bağlantılı belgeleri incelemek ve açıklamakla görevli kurula hiçbir zaman sunulmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 400 kaydı keşfettiği öne sürüldü.

Haberde, bu kayıtların, FBI'ın yürüttüğü inceleme kapsamında ortaya çıkardığı 14 bin sayfalık dokümanın içinde yer aldığı belirtildi.



Kennedy suikastına ilişkin en büyük çevrim içi arşive sahip Mary Ferrell Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Jefferson Morley, söz konusu iddialar hakkında,
"Bu oldukça büyük bir gelişme. FBI'ın bu konuyu ciddiye aldığını gösteriyor"
ifadesini kullandı.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin Başkanlık Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.


Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.


#ABD
#Donald Trump
#FBI
#John F. Kennedy
#suikast

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