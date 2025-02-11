ABD'nin tehlikeli nükleer denizaltı hamlesi: Kuzey Kore’den sert tepki

"Bir ABD nükleer denizaltısının bu yıl Kore Yarımadası’nda ilk kez aleni bir şekilde ortaya çıkması, ABD'nin Kuzey Kore ile yüzleşmeye yönelik değişmez histerisinin açık bir ifadesi, Kuzey Kore'nin güvenliği için yadsınamaz bir tehdit ve bölgedeki askeri gerilimi tırmandıran istikrarsızlaştırıcı bir faktördür"