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ABD'nin tehlikeli nükleer denizaltı hamlesi: Kuzey Kore’den sert tepki

ABD'nin tehlikeli nükleer denizaltı hamlesi: Kuzey Kore’den sert tepki

09:1411/02/2025, Salı
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ABD Kore bölgesine nükleer denizaltı konuşlandırdı
ABD Kore bölgesine nükleer denizaltı konuşlandırdı

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, ABD’nin bölgeye nükleer denizaltı konuşlandırdığını belirterek, "Ordumuz, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurları caydırıcı eylemlerde bulunacak ve provokatörleri cezalandırma hakkını tereddütsüz kullanacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD’de 20 Ocak'ta yönetimi devralan Donald Trump’ın Kuzey Kore ile diplomasiye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmayı sürdürürken, Kore Yarımadası'nda tansiyon yükseldi.


"Kuzey Kore'nin güvenliği için yadsınamaz bir tehdit"


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Donanması’na ait nükleer güçle çalışan Alexandria denizaltısının dün "mühimmat ikmali" bahanesiyle Güney Kore’nin Busan kentine yanaştığı belirtilerek,
"Bir ABD nükleer denizaltısının bu yıl Kore Yarımadası’nda ilk kez aleni bir şekilde ortaya çıkması, ABD'nin Kuzey Kore ile yüzleşmeye yönelik değişmez histerisinin açık bir ifadesi, Kuzey Kore'nin güvenliği için yadsınamaz bir tehdit ve bölgedeki askeri gerilimi tırmandıran istikrarsızlaştırıcı bir faktördür"
ifadelerine yer verildi.

"ABD’yi provokasyonlarına devam etmemesi konusunda uyarıyoruz"


ABD’nin Kore Yarımadası ve çevresinde fiili bir askeri çatışmaya neden olabilecek düşmanca askeri eylemlerinden "ciddi endişe duyulduğu" vurgulanan açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'nin güvenlik endişelerini açıkça görmezden gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.


"ABD'yi bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen provokasyonlara daha fazla devam etmemesi konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz" denilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Pyongyang'ın nükleer kapasitesini artırma politikasının haklılığını ortaya koyduğu savunuldu.


"Ülkemizi savunmak için her türlü aracı kullanmaya hazırız"


Güç yoluyla tahakküm ilkesine inanan hegemonik devlet ABD’ye aynı şekilde karşılık verme politikasından vazgeçilmeyeceği ifade edilen açıklamada, "Düşmanın çatışmacı tutumu karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız" denildi.


Kuzey Kore ordusunun ABD’nin Kore Yarımadası’na konuşlandırdığı stratejik araçları yakından takip etmeyi sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Devletimizin güvenliğini, çıkarlarını ve bölgesel barışı korumak için her türlü aracı kullanmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.


Kuzey Kore'nin rakiplerine yönelik eylem tercihlerini en kısa sürede netleştireceği belirtilen açıklamada,
"Ordumuz, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurları caydırıcı eylemlerde bulunacak ve provokatörleri cezalandırma hakkını tereddütsüz kullanacaktır
" denildi.



#ABD
#Kuzey Kore
#trump

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