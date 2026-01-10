Trump meydan okudu: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp New York'ta hakim karşısına çıkarması ve Grönland'a yönelik çıkışları sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te New York Times (NYT) gazetesine kapsamlı bir röportaj verdi.
ABD Başkanı Trump, ABD'nin uluslararası hukuka uygun hareket edip etmeyeceği sorusunu yanıtlarken ülkesinin ulusal çıkarlarını öne sürdü. ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna "Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" yanıtını verdi. Amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını söyleyen ABD Başkanı Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini savundu. Uluslararası hukuka uyup uymayacakları sorusuna, ABD'yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda "karar merciinin kendisi olacağını" açıkça ifade etti.
'Haydutlar İni'ne Döndü
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD’nin Donald Trump dönemindeki dış politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. İki liderin açıklamaları, Batı dünyasında uzun süredir savunulan kurallara dayalı uluslararası düzenin ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koydu. Macron, Washington’ın giderek müttefiklerine sırtını döndüğünü ve daha önce savunduğu uluslararası kurallardan koptuğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise dünyanın bir “haydutlar inine” dönüşme riski taşıdığı uyarısında bulundu. Çok taraflı kurumların etkisini yitirdiğini vurgulayan Macron da dünyanın büyük güçler arasında paylaşılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Fransa’nın yeni sömürgecilik ve emperyalizmi reddettiğini belirten Macron, Avrupa’nın ABD ve Çin’e olan bağımlılığını azaltarak stratejik özerkliğini güçlendirmesi gerektiğini savundu.
İkinci saldırıyı iptal ettim
- Venezuela operasyonunun ardından açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Venezuela’nun ‘Barış Arayışı’nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bıraktığını kaydederek, "Bu çok önemli ve akıllıca bir jest. ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışıyorlar. Bu iş birliği nedeniyle, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim, çünkü buna gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ancak, güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacak. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacak ve bugün Beyaz Saray’da tüm yetkililerle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.