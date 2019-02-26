Dünya Trump ve Kim özel bir akşam yemeği yiyecek
ASYA

Trump ve Kim özel bir akşam yemeği yiyecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi. Hanoi'ye bugün geç saatlerde gelmesi beklenen Trump, Kim ile özel bir akşam yemeği yiyecek.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran 2018'da Singapur'da bir araya gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran 2018'da Singapur'da bir araya gelmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye geldi.

Çin-Vietnam sınırına kadar trenle yolculuk eden, buradan kara yoluyla başkente ulaşan Kim'e, bir koruma ordusunun eşlik ettiği görüldü.

Hanoi caddelerinde zırhlı limuzinle dolaşan Kim'in konaklayacağı Melia Oteli'nin önünde çok sayıda gazeteci, polis ve asker beklerken, yüzlerce kişi Kuzey Kore liderini görebilmek amacıyla yol kenarına kurulan barikatların arkasında toplandı. Basında, "otele geldiğinde rock yıldızı gibi karşılandığı" yorumları yapılan Kim'i gören bazı Vietnamlıların çığlık attığı belirtildi.

Bu arada Japon TBS TV kanalı, sigara tiryakisi olduğuna işaret ettiği Kim'in, tren yolculuğu sırasında Çin'deki bir istasyonda sigara molası verdiğini gösteren görüntüleri yayınladı.

Trump ve Kim Vietnam'da bir araya geliyor
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.
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ABD Başkan'ı, yola çıkmadan önce Twitter hesabı üzerinden, Bu verimli zirveye katılmak için can atıyorum mesajını paylaştı.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları birkaç kez selamladı.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.
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Beyaz Saray açıklamasına göre, Trump ve Kim, Çarşamba günü bire bir kısa bir görüşme yapacak. Ardından da heyetlerin de katılımı ile bir akşam yemeği yenecek. Perşembe günü de görüşmelerin karşılıklı olarak sürmesi bekleniyor.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.
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Ardından da 170 kilometre uzaklıktaki Hanoi'ye doğru araçla hareket etti.
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Trump ve Kim Vietnam'da bir araya geliyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün geç saatlerde Vietnam'a gelmesi bekleniyor.

Trump'ın, Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ve Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüştükten sonra Kim ile özel bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Yemeğe, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney'in katılacağı, yemekte ayrıca Kim'in yanında iki yardımcısının ve tarafların çevirmenlerinin olacağı belirtiliyor.

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Trump ve Kim, Vietnam'da yarın ve perşembe günü bir dizi resmi görüşme yapacak.

Birçok uzman, Kim'in nükleer silahlardan vazgeçeceğine ihtimal vermiyor.

Vietnamlı yetkililer, zirve için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in çevirmeni korumalarına taş çıkarttı
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Kuzey Kore lideri Kim'in çevirmeni korumalarına taş çıkarttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı. Kim'in 12 kişilik 'kurşungeçirmez güvenlik ekibi' yine iş başındaydı. Trenden inen Kim'e yetişmek için kısa süreli panik yaşayan çevirmen ise kameraya yansıdı.


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