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Dünya

Trump X'e geri döndü: Avrupa Birliği Elon Musk'a 'sansür' mektubu yolladı

ABD eski Başkanı Donald Trump, yaklaşık bir yıllık aranın ardından sosyal medya platformu X'e geri döndü. Platformun sahibi Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi seçim propaganda paylaşımlarını sıklaştıran Trump, son olarak 25 Ağustos 2023'te sabıka fotoğrafını paylaşmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Thierry Breton, röportaj öncesinde Musk'a açık bir mektup gönderip, Trump'a 'Avrupa'da da hızla yayılan aşırı sağcılık' konusunda sansür uygulanmaması durumunda cezai yaptırımla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Hüseyin Berk
21:29 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:46 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Elon Musk - Donald Trump
Elon Musk - Donald Trump

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından eski adı Twitter yeni adı X olan sosyal medya platformunda paylaşım yapmama kararı almıştı.

Elon Musk'ın X'i 2022'de satın almasından sonra hesabının açılması sonrası da kararını değiştirmeyen Trump, son olarak 25 Ağustos 2023'te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.

Seçime aylar kala X'e döndü

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayınladı.

Avrupa Birliği Elon Musk'a 'sansür' mektubu yolladı

Avrupa Birliği, Elon Musk'a, röportaj sırasında Donald Trump'ı sansürlemesini talep eden bir mektup gönderdi.

AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, mektubunda Avrupa'da hızla yayılan 'aşırı sağ' konusunda Trump ve Musk'ın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Breton, Musk'ın "dezenformasyon" olarak adlandırdıkları bilginin yayılmasını engellememesi halinde hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

AB ile Musk'ın arası hiç iyi değil

Elon Musk, geçtiğimiz ay AB Komisyonunun X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürmüştü.

Musk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesine ilişkin yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunduğunu ve X'in bunu kabul etmediğini belirtmişti.

Bu gelişme sonrası AB, Musk'a yönelik söylemlerini bir hayli sertleştirmişti. Breton,
"Hiç kimseyle hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı ve olmayacak. Açık olmak gerekirse, sizin ekibiniz Komisyondan uzlaşı sürecini açıklamasını ve endişelerimizi açıklığa kavuşturmamızı istedi."
ifadelerini kullanmıştı.

Musk-Trump röportajı ne zaman?

Musk, TSİ 03.00'da Trump ile X'te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump'ın X hesabından yayınlanacak.



#Donald Trump
#Elon Musk
#Avrupa Birliği
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