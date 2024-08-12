Trump X'e geri döndü: Avrupa Birliği Elon Musk'a 'sansür' mektubu yolladı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından eski adı Twitter yeni adı X olan sosyal medya platformunda paylaşım yapmama kararı almıştı.
Elon Musk'ın X'i 2022'de satın almasından sonra hesabının açılması sonrası da kararını değiştirmeyen Trump, son olarak 25 Ağustos 2023'te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.
Seçime aylar kala X'e döndü
Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump, seçime aylar kala seçim kampanyasına ilişkin bir videoyu X hesabında yayınladı.
Avrupa Birliği Elon Musk'a 'sansür' mektubu yolladı
Avrupa Birliği, Elon Musk'a, röportaj sırasında Donald Trump'ı sansürlemesini talep eden bir mektup gönderdi.
AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton, mektubunda Avrupa'da hızla yayılan 'aşırı sağ' konusunda Trump ve Musk'ın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Breton, Musk'ın "dezenformasyon" olarak adlandırdıkları bilginin yayılmasını engellememesi halinde hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.
AB ile Musk'ın arası hiç iyi değil
Elon Musk, geçtiğimiz ay AB Komisyonunun X'e "gizli sansür anlaşması" teklif ettiğini öne sürmüştü.
Musk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesine ilişkin yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunduğunu ve X'in bunu kabul etmediğini belirtmişti.
Musk-Trump röportajı ne zaman?
Musk, TSİ 03.00'da Trump ile X'te canlı yayınlanacak bir röportaj yapacak ve röportaj Trump'ın X hesabından yayınlanacak.