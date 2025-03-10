Trump yönetiminden hedefine aldığı USAID'e neşter: Yüzde 83'ü iptal edildi

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu. Rubio, "

İptal edilen 5 bin 200 program, on milyarlarca doları ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen (hatta bazı durumlarda zarar veren) şekillerde harcadı