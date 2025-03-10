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Trump yönetiminden hedefine aldığı USAID'e neşter: Yüzde 83'ü iptal edildi

Trump yönetiminden hedefine aldığı USAID'e neşter: Yüzde 83'ü iptal edildi

20:4210/03/2025, Pazartesi
IHA
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID'in 5 bin 200 programının iptal edildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID'in 5 bin 200 programının iptal edildiğini açıkladı.

Göreve geldiğinden bu yana ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı (USAID) hedefine alan Donald Trump bu kez harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID bünyesindeki programların yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurdu. Rubio yaptığı açıklamada iptal edilen programların on milyarlarca doları ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen şekillerde harcandığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu.

Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin ABD dış politikasıyla uyum değerlendirmesi için durdurduğu dış yardımlara yönelik başlattığı 90 günlük incelemeyle ilgili açıklama yaptı.

"ABD'nin çıkarlarına zarar verecek şekilde harcandı"

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bünyesindeki programların yüzde 83'ünün altı haftalık bir incelemenin ardından iptal edildiğini duyurdu. Rubio, "
İptal edilen 5 bin 200 program, on milyarlarca doları ABD'nin temel ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen (hatta bazı durumlarda zarar veren) şekillerde harcadı
" ifadelerini kullanarak, geriye kalan yaklaşık bin programın artık Dışişleri Bakanlığı tarafından ve Kongre ile istişare edilerek "daha etkili bir şekilde" yönetileceğini söyledi.

Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) da teşekkür eden Rubio, "DOGE'ye ve bu gecikmiş ve tarihi reformu gerçekleştirmek için çok uzun saatler çalışan personelimize teşekkürler" dedi.



#ABD
#USAID
#Donald Trump

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