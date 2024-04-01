|
Dünya

Trump'a eski danışmanından eleştiri: Trump'ta diktatör olacak beyin yok

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Bolton, Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadığı sorusuna “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi.

10:17 - 1/04/2024 Pazartesi
IHA
John Bolton.
John Bolton.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton, Fransız Le Figaro'ya konuştu. Bolton'a Trump'ın diktatörlük eğilimleri olup olmadı soruldu. Bolton ise soruyu oldukça keskin bir şekilde yanıtlayarak, “Onda diktatör olacak beyin yok. O bir emlak müteahhidi” dedi. Bolton, Trump'ın “siyaset felsefesinden” yoksun olduğunu dile getirdi.


“NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal”


Trump'ın Kasım ayında yapılacak seçimi kazanması durumunda ikinci döneminin nasıl olacağına yönelik soruya ise Trump'ın yeniden seçilmesi halinde NATO'dan ayrılmasının çok muhtemel olduğunu savundu. Bolton, “Trump'ın aklına bir fikir geldiğinde bunu tekrar tekrar gündeme getirir. Daha sonra dikkati dağılır, unutur ama sonunda tekrar gündeme getirir ve harekete geçer. Bu yüzden NATO'dan ayrılmak gerçek bir ihtimal. Pek çok insan bunun sadece bir pazarlık aracı olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

#Amerika
#Donald Trump
#John Bolton
29 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seçim sonrası altın fiyatlarında son durum: Gram çeyrek ne kadar?