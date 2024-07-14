Trump'ın mitingindeki görgü tanıkları: Polisi önceden saldırganla ilgili uyardık

BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.





Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.





Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.









ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş" ifadesini kullandı.





Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası" dedi.





CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum" bilgisini paylaştı.





Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.









Ne olmuştu?

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.





Olayda, mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetmişti. ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.





ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.



