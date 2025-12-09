Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan AB'ye tepki: Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor

Trump'tan AB'ye tepki: Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor

12:399/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Trump, Avrupa Birliği’nin, X’e kestiği 120 milyon avroluk ceza ile ilgili açıklama yaptı
Trump, Avrupa Birliği’nin, X’e kestiği 120 milyon avroluk ceza ile ilgili açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu X’e 120 milyon avro para cezası uygulayan AB’nin kararına tepki göstererek, bu durumdan hiç memnun olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da çiftçilere yönelik desteklerin görüşüldüğü toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği’nin (AB), sosyal medya platformu X’e kestiği 120 milyon avroluk cezaya değinen Trump, bu karardan hiç memnun olmadığını söyledi. Trump, platformun sahibi Elon Musk ile henüz temas kurmadığını ancak en kısa sürede kendisiyle görüşerek meselenin ayrıntılarını öğreneceğini aktardı.


Cezayı uygulayan AB’ye uyarılarda bulunan Trump, “Avrupa bir şeyleri yaparken çok dikkatli olmak zorunda. Avrupa'nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz ancak şu anda Avrupa çok kötü bir yöne gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.


Mevcut durumun herkes açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunan Trump, “Avrupa'nın bu kadar değişmesini istemiyoruz, Avrupa çok kötü bir yöne gitti. Bu çok önemli bir konu” ifadelerini kullandı.


AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle X platformuna 120 milyon avro para cezası uygulamıştı. Söz konusu yaptırımın; ‘Mavi Tik’ uygulamasının yanıltıcı tasarımı, reklam süreçlerindeki şeffaflık eksikliği ve araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin kısıtlanması nedenleriyle alındığı açıklanmıştı.



#Donald Trump
#ABD
#tepki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri kimler?