Trump'tan askeri mühimmat stoğu açıklaması: "Savaşları sonsuza kadar sürdürmeye yeter"

Trump’tan askeri mühimmat stoğu açıklaması: "Savaşları sonsuza kadar sürdürmeye yeter"

11:523/03/2026, Salı
IHA
İlk görev döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiği iddiasını yineleyen Trump, "Ve bunu yapmaya devam ediyorum. ABD'nin stokları dolu ve ülkemiz güçlü ve büyük bir zafer kazanmaya hazır" dedi.
İlk görev döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiği iddiasını yineleyen Trump, "Ve bunu yapmaya devam ediyorum. ABD’nin stokları dolu ve ülkemiz güçlü ve büyük bir zafer kazanmaya hazır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin orta ve üst-orta segment askeri mühimmat stoklarının hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu silahlarda neredeyse sınırsız bir tedarik kapasitesine sahibiz. Savaşlar yalnızca bu silahlarla bile sonsuza dek ve son derece başarılı şekilde sürdürülebilir. ABD’nin stokları dolu ve ülkemiz güçlü ve büyük bir zafer kazanmaya hazır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından ABD ordusunun askeri mühimmat stokları hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesinin orta ve üst-orta segment askeri mühimmat stoklarının hiç olmadığı kadar iyi durumda olduğunu kaydeden Trump, "Bugün bana verilen bilgilere göre; bu silahlarda neredeyse sınırsız bir tedarik kapasitesine sahibiz. Savaşlar yalnızca bu silahlarla bile sonsuza dek ve son derece başarılı şekilde sürdürülebilir. Üstelik bunlar diğer ülkelerin en iyi silahlarından bile daha üstün" ifadelerini kullandı. Üste segment silahlarda da iyi bir stok kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Trump, "Ancak bu kategoride olmak istediğimiz noktada henüz değiliz. Çünkü yüksek kaliteli pek çok ilave silah müttefik ülkelerde bizim adımıza depolanmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan Zelenskiy’e imalı benzetme

Trump, eski ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ı ABD kaynaklarını Ukrayna’nın savunmasına harcamakla eleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ikna ve pazarlama becerisiyle tanınan ünlü Amerikalı şovmen Phineas Taylor Barnum’a benzeten Trump, "Uykucu Joe Biden tüm vaktini ve ülkemizin parasını Ukrayna’nın P.T. Barnum’una yani Zelenskiy’e herşeyi bedavaya vermekle harcadı. Yüz milyarlarca dolar değerinde kaynağı onlara verdi. Üstelik en üst segment ekipmanlarımızın bu kadar fazlasını bedavaya dağıtırken, stokları yenileme zahmetine bile girmedi" dedi. İlk görev döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiği iddiasını yineleyen Trump, "Ve bunu yapmaya devam ediyorum. ABD’nin stokları dolu ve ülkemiz güçlü ve büyük bir zafer kazanmaya hazır" dedi.



