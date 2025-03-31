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Trump'tan İran'a yeni yaptırım tehdidi

Trump'tan İran'a yeni yaptırım tehdidi

09:0431/03/2025, الإثنين
AA
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Trump anlaşma sağlanırsa İran'a yaptırım uygulanmayacağını belirtti.
Trump anlaşma sağlanırsa İran'a yaptırım uygulanmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer konusunda bir anlaşmaya varıp varmamasına bağlı olarak ilave yaptırımların devreye alınacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.


İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi.


"Anlaşma olursa yeni gümrük vergisi koymayacağız"


Trump,
"İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız."
şeklinde konuştu.

İran'ın anlaşmaya yanaşmasını tercih ettiğini vurgulayan Trump, aksi durumda Tahran için bunun iyi olmayacağını savundu.


Trump, İran yönetiminin nükleer konusunda anlaşma yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.




#ABD
#Donald Trump
#İran

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