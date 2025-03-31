Trump'tan İran'a yeni yaptırım tehdidi

İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi.